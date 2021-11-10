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    今早平地最低溫12.6度！東部有雨、中南部日夜溫差大

    中央氣象局指出，今天（10日）東北季風持續影響，中部以北及東北部地區天氣偏冷。（資料照）

    中央氣象局指出，今天（10日）東北季風持續影響，中部以北及東北部地區天氣偏冷。（資料照）

    2021/11/10 07:00

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（10日）東北季風持續影響，中部以北及東北部地區天氣偏冷，中南部日夜溫差大。截至目前本島平地今日最低溫在基隆市國三S004K，測得12.6度，新竹縣國三N085K也測到12.9度低溫。

    氣象局表示，今天受東北季風影響，東半部地區及中部以北山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。溫度方面，中部以北及東北部地區清晨低溫14至16度，中南部及花東地區17至19度，高溫方面，北台灣及宜花地區20至22度，中南部及台東地區24至28度，日夜溫差較大

    此外氣象局提醒，今日基隆北海岸及東北部地區仍有長浪發生的機率，台中至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖仍有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

    氣象局預估，週四、週五（11、12日）東北季風影響，北部、東北部及東部整天仍較涼冷，乾冷空氣影響下，週四清晨局部地區輻射冷卻效應較明顯，特別在中部以北及東北部的部分區域，低溫降至13至15度，其他地方早晚也較涼冷；各地降雨明顯減少，週四剩下迎風面的東半部地區仍有局部短暫雨。

    空氣品質方面，10日竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，高屏空品區夜間及清晨短時間可能達橘色提醒等級。

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    13 - 22 14 - 24 19 - 28 18 - 22

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

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