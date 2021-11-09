《賽德克·巴萊》族語顧問郭明正驚傳去世 享壽67歲

《賽德克·巴萊》的族語顧問郭明正，9日驚傳逝世，享壽67歲。（圖翻攝自湯湘竹臉書）

2021/11/09 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕國片《賽德克·巴萊》的賽德克族語顧問郭明正今天（9日）驚傳去世，享壽67歲。電影導演湯湘竹、歷史學者周婉窈、藝人阿爆等人都相繼貼文悼念。

「賽德克族民族議會」也在臉書宣布：「Dakis Pawan（郭明正）老師已於2021年11月9日蒙主恩召，安息主懷！」議會透露，將與靜宜大學賽德克族研究中心組織治喪委員會，處理郭明正後事。

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郭明正逝世的消息一出，讓各界相當不捨。以電影《賽德克·巴萊》奪得第48屆金馬獎最佳音效的紀錄片導演湯湘竹，第一時間便於臉書致哀，並回憶起當年郭明正合作的點點滴滴，祝願郭明正在彩虹橋與祖靈同聚；台灣知名歷史學者周婉窈則表示非常難過，感謝郭明正生前帶給大家有關賽德克族的歷史、幽默和智慧；藝人阿爆也祝福郭明正「在彩虹橋的那一端一切都好」。

郭明正身為霧社事件馬赫坡部落後裔，獲邀擔任《賽德克·巴萊》的族語顧問和電影劇本翻譯。電影2011年上映後引起廣大迴響，郭明正寫下當時跟拍電影的札記並出版《真相·巴萊》一書，接著再完成《又見真相·賽德克族與霧社事件》，2部著作皆引發熱議，為賽德克族文化貢獻良多。

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