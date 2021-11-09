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    屏東枋寮魚塭旁遭棄置惡臭太空包 初步確認無重金屬污染

    枋寮魚塭旁太空包污染事件，初步確認無重金屬污染。（屏縣府提供）

    枋寮魚塭旁太空包污染事件，初步確認無重金屬污染。（屏縣府提供）

    2021/11/09 19:48

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東枋寮地區是國內養殖重鎮，日前卻遭外縣市棄置大量太空包廢棄物，因業者擔心這些太空包內成分不明，如滲出有毒物質恐重創養殖產業，屏縣府進行廢棄物採樣檢驗，確認8大重金屬檢測值均未超標，將儘速發文要求國產署等單位請涉案人清除。

    枋寮這處魚塭旁好幾包太空包，持續散發出非常噁心的酸臭味，尤其遇到水的時候味道更重，養殖戶非常擔心不明太空包離魚塭太近造成污染影響，居民陸續追蹤半個月了解該廢棄物內容包含集塵灰、鋁渣、污泥等事業廢棄物丟棄，擔心有重金屬污染周邊魚塭狀況。

    屏縣府環保局表示，能理解民眾擔憂，因此早已進行廢棄物採樣檢驗，最近檢測結果出爐，廢棄物中8大重金屬檢測值均未超標，請民眾放心，但仍要求土地承租人先以帆布將廢棄物加以妥善包覆，也正式公函限期要求國有財產署、土地承租人及涉案行為人提出廢棄物處置計畫書，並立即將廢棄物清除，縣府會建請屏東地檢署就非法堆置之廢棄物，是否清除與否，列為求刑及判刑之量刑參考。

    這起太空包棄置案發生在9月間，非法業者利用財政部國有財產署所管理的國有土地，堆置來源不明且以太空包盛裝的事業廢棄物，環保局與警察局枋寮當場逮到3名現行犯，並查扣2台曳引車1部怪手等3部犯案機具，由於涉案犯嫌未領有廢棄物清除處理許可文件，卻受託從事廢棄物清除處理行為，已違反廢棄物清理法規定，因此立即將涉案行為人押往警局偵訊，並移送屏東地方檢察署指揮偵辦，持續向上溯源，日前已有涉案行為人遭羈押。

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