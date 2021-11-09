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    中央大學語言中心師生合力創作英文繪本 以26個字母介紹中大特色

    中央大學語言中心老師劉愛萍帶領學生創作的《ABC Book of NCU》英文繪本。（中央大學提供）

    中央大學語言中心老師劉愛萍帶領學生創作的《ABC Book of NCU》英文繪本。（中央大學提供）

    2021/11/09 19:02

    〔記者李容萍／桃園報導〕英文字母「A」代表Auditorium，象徵中央大學松果造型的嶄新大禮堂；字母「C」代表Cabin Waffles，是深受學生喜愛的小木屋鬆餅屋。國立中央大學語言中心老師劉愛萍帶領學生創作的《ABC Book of NCU》英文繪本，透過26個字母，將中大特色展露無遺，在大學社會責任USR「藝文浸潤永續社區」計畫支持下，即日起至26日在中大總圖書館展開師生共創系列創作成果展。

    在中大服務將近20年的劉愛萍，憑著對校園和繪本的熱愛，以及陪伴孩子共讀的美好經驗，一股腦兒投入英文繪本創作行列。這本由她一手執筆的《ABC Book of NCU》繪本，透過地科系王玟仁、生醫系闕華恩2位學生的編輯，以及英文系陳郁婷、葉筱彤、法文系廖悅平、通訊系張薷云4位學生的畫作集合而成。

    劉愛萍去年自告奮勇加入中大社會責任「藝文浸潤永續社區」計畫，展開師生英文繪本探索與創作之旅。團隊先探索記錄中大圖書館近400本英文繪本、閱讀近150本迷你英文繪本，熟悉英文文本呈現的各種技巧，並找尋創作靈感。接下來，再前往中壢雙連里碉堡公園、校園太極銅雕草坪面對面為小朋友說故事，或進行線上直播或錄播的方式，以臉書粉絲專頁和大小朋友分享故事和塗鴉樂趣，希望創作具有中大校園在地特色的繪本，為社區的永續與共榮盡一份棉薄之力。

    中大校長周景揚表示，繪本寓意深遠，老少咸宜，透過這回的英文繪本創作成果展，勾起他許多親子之間的美好回憶，孩子們小時候的塗鴉，現在看起來都特別珍貴。希望藉由此活動，讓更多人認識中大，也了解永續社區的意義。

    中大社會責任辦公室主任孫煒也說，此活動是中大「藝文浸潤永續社區—中壢平鎮文化扎根與共榮」計畫的重要一環，透過師生英文寫作的專業，結合繪本的技法，再以中大作為圖像，不但將USR計畫的精神發揚光大，也讓大小朋友從中獲益良多。

    《ABC Book of NCU》英文繪本，由中大師生共同創作。（中央大學提供）

    《ABC Book of NCU》英文繪本，由中大師生共同創作。（中央大學提供）

    《ABC Book of NCU》英文繪本，原汁原味呈現出中央大學特色。（中央大學提供）

    《ABC Book of NCU》英文繪本，原汁原味呈現出中央大學特色。（中央大學提供）

    中央大學英文繪本創作展即日起至11月26日在中央大學圖書館一樓展出。（中央大學提供）

    中央大學英文繪本創作展即日起至11月26日在中央大學圖書館一樓展出。（中央大學提供）

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