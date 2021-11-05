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    中央大學10景攝影賽 「我和湖之間沒有距離」奪首獎

    中大EMBA企管碩士班學生李長望「我和湖之間沒有距離」作品，奪下首獎殊榮。（中大提供）

    中大EMBA企管碩士班學生李長望「我和湖之間沒有距離」作品，奪下首獎殊榮。（中大提供）

    2021/11/05 14:29

    〔記者林曉雲／台北報導〕國立中央大學慶祝106歲生日，舉辦「中大10景攝影比賽」揭曉，EMBA企管碩士班學生李長望「我和湖之間沒有距離」作品，奪下首獎殊榮。

    中央大學秘書室和藝文中心主辦「2021中央大學十景攝影比賽」，共有106位教職員生和校友參賽，總計收到226件作品，校方表示，除了鹿林天文台未開放，共有9個景點供拍攝，最熱門前3名依序是中大湖、中正圖書館和百花川，7成多參賽者是學生，2成是教職員，校友也近1成。

    首獎作品是EMBA企管碩士班學生李長望「我和湖之間沒有距離」，強調在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情之下，唯有中大湖沒有距離。評審肯定，此作品主題明確、創意構圖、氛圍絕佳，尤其燈光倒映在湖面，產生霓虹夢幻效果，非常迷人，當中攝影長曝技巧掌握佳，光影與色彩豐富。

    第2名是EMBA企管碩士班學生黃金恩「生命的轉折」作品，評審肯定此作品長曝光車軌環繞中大圓環，創意佳，浮雲與草地動靜之間，相得益彰，充分傳達學習只有轉折，永無止盡的涵意。

    第3名為土木系教授周憲德的「松間小憩」，評審肯定此作品融入新舊圖書館校園特色建築，構圖大膽，3位長者與松樹長壽呼應，寓意佳，整體氛圍輕鬆、愜意，呈現出校園可親性。

    另評選出10名佳作，統計所校友葉仁祥「中大印象」、財金系學生黃竹崢「轉彎之後，湖中自得。」、機械系學生江繼光「霧光」、物理系博士班學生蘇丰彥「薄霧中大湖」、法文系學生林文凱「ROUTINE」、資工系技士黃錦葉「晨曦」、地科系校友張中威「中大路夜景空拍」和「中大圖書館夜景空拍」、光電系校友陳願丞「夜哨」、太空及遙測學程碩士班學生張郁欣「大耳朵與小眼睛」。

    第2名是EMBA企管碩士班學生黃金恩「生命的轉折」作品。（中大提供）

    第2名是EMBA企管碩士班學生黃金恩「生命的轉折」作品。（中大提供）

    第3名為土木系教授周憲德的「松間小憩」。（中大提供）

    第3名為土木系教授周憲德的「松間小憩」。（中大提供）

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