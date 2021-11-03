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    深入世界盡頭的冒險研究 中大南、北極科學家同台分享成果

    中央大學地球科學學院週會演講，首次邀請前往南北極研究的科學家同台。左起地科學院長許樹坤、林映岑、郭陳澔和副校長李光華。（中央大學提供）

    中央大學地球科學學院週會演講，首次邀請前往南北極研究的科學家同台。左起地科學院長許樹坤、林映岑、郭陳澔和副校長李光華。（中央大學提供）

    2021/11/03 19:41

    〔記者李容萍／桃園報導〕南極企鵝，如何遇上北極熊？中央大學地球科學學院週會，邀請台灣第一位在南極過冬研究的女科學家—太空系助理教授林映岑，以及首度在北極插旗的台灣地球科學探索隊—地科系教授郭陳澔同台演講，透過2位科學家身歷其境的分享，開啟台灣地球科學前往極地的冒險研究旅程。

    林映岑以「一起漫步到世界盡頭」為題，分享她如何在環境嚴苛的南極待了54個星期。在前往南極途中、在南極的生活，以及返回台灣的路上，一切充滿著變數。尤其在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球之時，南極雖然號稱「最後一塊淨土」，研究站上的生活仍因疫情而多變，因缺乏物資和現代生活便利，生活可比外太空，加上永晝和永夜，以及經歷過史詩般的風雪，對精神和體力都是極大考驗。

    林映岑專長是衛星通訊，她說，衛星與大氣是有磨擦力，地球每個地方大氣的密度都不一樣，雖然有模型，但精確度一直在改進，因此南極的觀測資料是很重要的；她運用2套光學雷達透過量測鐵和鈉推知高層大氣動態，也帶回1600小時第一手光學雷達資料，能夠把這樣寶貴的經驗帶回台灣，成了她回首在南極研究站最大的安慰。

    郭陳澔分享，在疫情前到北極圈其實並不困難，然而，疫情肆虐下的不確定性，人的意念在環境變動下的抉擇才是最艱難的。此次演講他以「擁抱機會 接受挑戰」為主軸，並以科普為主，學術為輔，講述北極圈探索隊成團的機緣、過程與所見所聞，並分享隊員們在出發前與後的心路歷程、小故事與隊員們人生因北極之行後產生的改變。

    郭陳澔提到，中央大學前進北極團隊的地震觀測團隊，緣起於2016年美濃地震，經歷2018年花蓮地震、2019年壽豐地震等，累積數年密集觀測餘震的經驗，今年首次踏足北極斯瓦爾巴群島，與波蘭哥白尼大學展開掛國跨領域的研究合作。在艱苦的北極荒漠上，團隊攜40台地震儀完成了為期3週的觀測，取回阿馬茨馬克冰川周圍豐富的冰川崩解的冰震訊號，以及冰川融水的噪聲紀錄，這來自全球暖化首要影響區域的第一手觀測，對全球氣候變遷的研究上有非常重要的意義。

    在南極過冬研究的女科學家林映岑（左），以及首度插旗北極的郭陳澔（右）首次同台演講。（中央大學提供）

    在南極過冬研究的女科學家林映岑（左），以及首度插旗北極的郭陳澔（右）首次同台演講。（中央大學提供）

    兩組科學家深入極地研究，不約而同在南北極插上中華民國國旗。（照片分由林映岑、郭陳澔提供）

    兩組科學家深入極地研究，不約而同在南北極插上中華民國國旗。（照片分由林映岑、郭陳澔提供）

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