44頂神轎參與！ 國定民俗「西港香」12/24~26遶境

西港慶安宮的三頂王轎將參與遶境。（記者楊金城攝）

2021/11/09 17:49

〔記者楊金城／台南報導〕疫情平穩，保存國定民俗「台灣第一香」的台南西港慶安宮，雖然早在8月4日完成「送王」燒王船，仍決定12月24日起恢復辛丑香科（西港刈香）3天遶境活動，42家宮廟出動44頂神轎參與遶境，人數預估超過千人。

中央疫情中心針對「特有」的民俗節慶，只要提遶境防疫計畫，進香、遶境從11月2日起不在此限。

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西港慶安宮總幹事方一峰說，「西港香」96村鄉各宮廟報名遶境後，近日再開會決定遶境路線和防疫措施，再擬具西港香遶境計畫、防疫計畫提報台南市民政局審查。

「西港香」保持3年1科刈香，至今有237年歷史，今年舉辦第80科（辛丑香科）西港刈香，受5月本土疫情爆發影響，先是延期，後中止部分陣頭前來慶安宮「開館」，最後醮典科儀從簡，在8月4日辦完送王，這次再預定12月24日展開「三日香」遶境，成為西港香的特例。

方一峰說，「西港香」雖然辦完王「醮」，但「香」典未完成，因許多信眾反映，慶安宮為延續西港香科不中斷，決定舉辦三日香遶境，也讓香境的宮廟對信眾有交代。

西港香最著名就是保存傳統文、武陣陣頭，慶安宮預定12月23日到鹿耳門天后宮請媽祖，12月24到26日舉辦三天遶境，每天清晨6點從慶安宮出發，參與遶境的宮廟有開路先鋒烏竹林廣慈宮、左右前鋒、駕前副帥、慶安宮王轎等44頂神轎。

西港香的陣頭大多謝館，這次報名遶境的陣頭不多，只有少數的天子門生藝陣、將爺團、家將隨行遶境，最後一天遶境再增加宋江陣、水牛陣等陣頭護轎入廟，預估參與三日香遶境人數超過千人。

西港慶安宮送王在8月4日燒王船圓滿。 這次再預定12月24日展開3天遶境。（資料照，記者楊金城攝）

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