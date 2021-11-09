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    新北三峽都計通檢內政部審議通過 文化資產規劃保存區

    新北市政府辦理「變更三峽都市計畫（第三次通盤檢討）」案，配合三峽河及麻園溪整治計畫，檢討河川區範圍。（城鄉發展局提供）

    新北市政府辦理「變更三峽都市計畫（第三次通盤檢討）」案，配合三峽河及麻園溪整治計畫，檢討河川區範圍。（城鄉發展局提供）

    2021/11/09 17:20

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府盤點三峽區歷史資源及未來重大建設，辦理「變更三峽都市計畫（第三次通盤檢討）」案，今天經內政部都市計畫委員會審議通過，核定後即可發布實施。針對三峽祖師廟、歷史文物館等文化資產，劃設保存區或歷史風貌特定專用區，突顯地方人文特色，另配合捷運三鶯線推動，規劃適當道路與人行空間，打造新舊融合的三峽。

    城鄉發展局局長黃國峰表示，三峽老街是知名觀光景點，近年推動捷運三鶯線等重大建設，都市發展迅速，本次通盤檢討配合地區發展需求，重新調整土地使用，例如未來捷運三鶯線場站設立後，便捷的交通可吸引人口移居，因此針對周邊土地使用及發展整體考量，規劃適當的道路及供行人使用的廣場等開放空間。

    城鄉局指出，為彰顯三峽老街豐富的歷史及人文特色，針對三峽祖師廟部分土地、歷史文物館（日治時期三峽行政中心）、宰樞廟等文化資產變更為保存區，範圍約0.3公頃，必須落實古蹟維護計畫，建築物不能任意變更使用、改建或拆遷，挹翠樓規劃為歷史風貌特定專用區，希望結合三峽老街觀光產業，帶動地方經濟發展。

    另外，因應極端氣候的河川治理，配合水利單位辦理三峽河及麻園溪整治計畫，檢討河川區範圍，降低地區淹水風險，保障民眾生命財產安全，並利用公有土地，增加約3.7公頃的公園用地，提供居民舒適的休閒遊憩空間，營造優質的都市環境。

    新北市政府辦理「變更三峽都市計畫（第三次通盤檢討）」案，將歷史文物館（日治時期三峽行政中心）等文化資產變更為保存區。（城鄉發展局提供）

    新北市政府辦理「變更三峽都市計畫（第三次通盤檢討）」案，將歷史文物館（日治時期三峽行政中心）等文化資產變更為保存區。（城鄉發展局提供）

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