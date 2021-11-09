大台南公車無障礙服務 身障團體實測提建言

台南市長黃偉哲（右1）邀請身障團體代表實測大台南公車的無障礙服務。（記者劉婉君攝）

2021/11/09 16:59

〔記者劉婉君／台南報導〕大台南公車接連發生對交通弱勢族群服務態度不友善的情形，台南市交通局今天下午邀請台南市5家公車客運業者及3個身障團體，共同檢視大台南公車無障礙服務流程SOP，做為後續檢討改善參考，市長黃偉哲強調，一旦發生公車服務態度不友善的情況，必定依法開罰絕不寬貸。

「輪椅女孩雪莉」日前在臉書分享搭乘大台南公車時司機服務態度不友善的經驗，引發民眾關注，黃偉哲也被網友標註，黃偉哲今天下午與身心障礙者權益保障推動小組委員邱麗夙、財團法人台南市無障礙協會理事長林昭坤及社團法人台南市腦性麻痺之友協會理事長林玉琴等人，一同檢視大台南公車服務輪椅族等交通弱勢族群的SOP標準作業流程，也實際了解身障者的需求。

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3位身障團體代表指出，身障者的類型多元化，乘坐的輪椅也有不同，希望公車司機在停靠站時，可以盡量靠近人行道，並將渡板放下，如此一來高低差才不會太陡，輪椅上下車會更安全，而司機在車上協助固定輪椅的時間也最好控制在3分鐘內，才不會影響到其他乘客，希望無障礙乘車環境可以更友善。

交通局長王銘德表示，南市低地板公車斜坡板皆符合車輛安全檢測基準「低地板大客車規格規定」（渡板坡度約15-25度），並可搭載輪椅輔具（含電動輪椅）。對於日前公車對輪椅使用者服務不佳事件，經調閱行車影像釐清駕駛員確有未落實服務流程事宜，將依公路法規定裁罰9000元，並予輔導及加強教育訓練。

黃偉哲說，台南市要做一個無障礙的城市，公車是很重要的，對於民眾搭乘公車的不愉快經驗，市府在表示歉意之外還要力謀改善，因此今天邀請3位身障團體代表，實際來操作了解各種不同的輪椅以及身障朋友們所需要的服務型態，並呼籲所有的駕駛要發揮愛心、發揮同理心，千萬不要為了自己的一個情緒或是不耐煩而產生不愉快的口角。

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