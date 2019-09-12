無障礙公車比率城鄉差距大 監院促相關單位改善

2019-09-12 17:27

〔記者謝君臨／台北報導〕近5年來，輪椅使用者搭乘市區客運共發生12起意外、293件申訴，監察委員王幼玲調查後，發現截至去年底，全國無障礙公車的比率僅約45.79%，其中一般公路客運與國道客運的無障礙公車比率僅約9.50%、8.79%，且城鄉差距非常明顯；監察院促請交通部及衛生福利部督促所屬檢討改進。

王幼玲表示，近來輪椅使用者搭乘公車意外頻傳，或自斜坡板摔落，或公車行駛期間突然急煞，致從輪椅上摔落，髖骨斷裂；或司機未協助繫上安全帶，導致肋骨斷裂；此外，還有更多輪椅使用者在搭乘公車時遭受拒載等不友善對待。

王幼玲指出，交通部為打造無障礙公車環境，2014年至2018年已編列預算共42億元，補助購置無障礙公車共2075輛。但截至去年底，全國無障礙公車的比率僅約45.79%。其中，一般公路客運與國道客運的無障礙公車比率僅約9.50%與8.79%，顯示只有少數的業者與路線提供無障礙運輸服務。

此外，無障礙市區客運多集中在直轄市等都會區，例如台北市比率占83.9%、台中市占73.41%、新北市占56.68%；反觀台東縣、新竹縣、苗栗縣及南投縣的低底盤公車數，卻分別僅有2輛、3輛、4輛、4輛，甚至有比率僅9.68%，而新竹市及屏東縣所占比率也僅19.18%、16.06%，城鄉差距非常明顯。

王幼玲說，調查過程中曾邀請客運業者與駕駛員舉辦座談會，他們均表示非常樂意服務輪椅使用者，並提出地扣與安全帶不實用，使用時需拆裝，及站牌位置與公車停靠區設計不良，違停與違規占用情形太多等問題，強調駕駛員也需要勞動尊嚴。對此，王呼籲各主管機關妥謀因應對策，保障弱勢乘客權益。

王幼玲另指出，衛福部目前核准上市的輪椅款項，尚無廠商宣告可用於機動車輛者。當輪椅置於行駛中的車輛時，若未選用合格輪椅與安全束縛裝置，在緊急煞車或車禍事故時，恐將對輪椅使用者造成極大的衝擊與傷害。王要求，衛福部應鼓勵國內輪椅業者開發或引進安全的車載輪椅產品，與一般輪椅做出市場區隔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法