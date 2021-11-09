水氣減少今轉乾冷 吳德榮：入夜輻射冷卻低溫下探12度

入秋最強冷空氣南下，許多地方紛紛出現入秋以來新低溫，明後兩天溫度恐再創新低。（資料照）

2021/11/09 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕入秋最強冷空氣南下，許多地方紛紛出現入秋以來溫度新低，分別為新北石門區12.7度，新北瑞芳區13.3度，基隆七堵區13.6度，今（9日）水氣轉乾、雲量減少、天氣好轉，不過晴朗無雲的狀態下，冷空氣與「夜間輻射冷卻」加成，各地早晚很冷，清晨平地最低氣溫約可降至12、13度，將再創下入秋新低溫。

中央大學大氣科學學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」指出，最新的歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今水氣轉乾、雲量減少、天氣好轉，山區仍有零星少量降雨的機率；受冷空氣影響，北台白天偶有陽光不覺得冷，中南部白天仍舒適徵熱，但各地夜晚偏冷，要注意保暖。各地區今氣溫如下：北部14至21度，中部14至27度；南部16至30度，東部15至28度。

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明後兩天（10-11日）乾冷空氣籠罩，各地晴朗無雲，白天北台舒適、中南部微熱，冷空氣與「夜間輻射冷卻」加成，各地早晚很冷，清晨平地最低氣溫約可降至12、13度，將再創下入秋紀錄，早出晚歸要注意保暖；台北市氣象局亦有降至14度左右的機率，是否會符合首波「大陸冷氣團」（台北市氣象局≦14度）定義？需持續觀察。

預估週五（12日）起，冷空氣逐漸減弱，氣溫逐日漸升，東半部水氣增多。西半部仍晴朗穩定，大台北雲量略增，東半部有局部短暫雨；白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚微冷。

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