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    北台灣濕冷溫度持續下探 吳德榮：入夜將驟降至14℃

    今上午北部仍有20度，不過入夜將驟降至14度；苗栗以北轉濕冷，平地最低氣溫將降至13、14度左右。（資料照）

    今上午北部仍有20度，不過入夜將驟降至14度；苗栗以北轉濕冷，平地最低氣溫將降至13、14度左右。（資料照）

    2021/11/08 10:02

    〔即時新聞／綜合報導〕入秋最強冷空氣今天南下，北台灣氣溫遽降，苗栗以北轉濕冷，今上午北部仍有20度，不過入夜將驟降至14度；苗栗以北轉濕冷，平地最低氣溫將降至13、14度左右，台北市區有降14度機率，依然有機會成為40年來最早報到冷氣團，不過由於水氣與氣溫條件配合不佳，高山初雪的機率偏低。

    中央大學大氣科學學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」指出，最新歐洲模式模擬顯示，入秋最強冷空氣今天南下，北台灣氣溫遽降，北、東有雨，中南部仍為多雲時晴，今日各地區氣溫如下：北部上午仍有20度，今晚驟降至14度，中部15至28度；南部17至30度，東部15至28度。

    明（9日）水氣轉乾、雲量減少、天氣好轉，山區仍有零星少量降雨的機率；平地最低氣溫將降至13、14度左右；最新模式模擬顯示，週三、週四（10-11日）乾冷空氣籠罩，各地晴朗無雲，白天北台舒適、中南部微熱，冷空氣與「夜間輻射冷卻」加成，各地早晚很冷；清晨平地最低氣溫約可降至12、13度，是否會成為首波「大陸冷氣團」（台北市氣象局測量達14度以下），需持續觀察。

    週五（12日）白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫漸升，白天北部舒適、中南部微熱，東半部偶有局部短暫雨，各地早晚微冷。

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