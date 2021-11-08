國旅大爆發！台北國際旅展落幕 史上攤位最少、飯店業績最高

「2021 ITF台北國際旅展」參展攤位是史上最少，不過星級飯店攤位前仍大排長龍。（晶華酒店提供）

2021/11/08 20:46

〔記者陳心瑜／台北報導〕全國規模最大「2021 ITF台北國際旅展」邁入第35年，今天因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情攪局，參展攤位史上最少，不過星級飯店攤位前仍大排長龍，民眾搶購住宿券和餐券，短短4天為低迷已久的飯店業者締造上億業績，像是人氣前三名的老爺酒店集團創造1.9億元業績（線上＋實體旅展）創新高；寒舍集團達1.5億元、晶華集團也突破1.4億元刷新紀錄。

台北國際旅展11月5日揭幕，今天落幕，累計11萬3799人次入場，主辦單位台灣觀光發展協會表示，雖然入場人次較去年同樣4天展期下降31.7％，但今年展覽期間飯店的各種超值優惠住宿券和餐券買氣暢旺，從早到晚擠滿排隊人潮，加上振興五倍券和國旅券、客庄券、農遊券等加碼券加持，有信心國旅熱潮可望延續至明年。

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也有業者透露，過往旅展以海外遊程為主力，受限邊境尚未開放，今年旅行社、飯店參展意願低，最後能締造上億業績相當訝異，相信有很多沒有參展、今年只選擇辦線上旅展的業者感到可惜。

老爺酒店集團表示業績創下參展以來的新高紀錄，其中2999元聯合住宿券大熱賣，4天狂銷超過2萬張，加上全台老爺通用的聯合餐飲券、礁溪、知本等人氣飯店住宿及餐券助拳，現場銷售總業績9000萬，線上旅展從10月1日開賣至今，也同樣繳出1億的亮眼成績，線上加現場合計高達1.9億，線上旅展將持續至12日，樂觀預估今年整體業績可望突破2.5億大關。

老爺酒店集團表示，聯合通用券、限量住宿及餐券皆是民眾關注商品，效期長達1年半、適用10家老爺的聯合住宿券十分暢銷，更有不少公司行號大手筆購入百來張住宿券，作為年末福委會、員工旅遊或客戶送禮選擇，現場4天賣破2萬張，佔整體銷售額六成之多。

寒舍集團旗下有台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店，截至今日下午4點，現場旅展業績達7千萬，加上快閃櫃與線上旅展，整體業績達1億5千萬，更榮獲大會評選為「最佳人氣獎」，今年寒舍餐券銷售冠軍為東西區Buffet雙天王「十二廚」與「探索廚房」自助餐券，共賣出6萬5千客，自助餐券類總計賣出7萬6千客；住宿券冠軍則是礁溪寒沐酒店一泊二食住宿券，賣出2100間。

晶華國際酒店集團今年攜手旗下台北晶華酒店、台南晶英酒店、晶泉丰旅以及Just Sleep捷絲旅，集團總銷售額衝破1億4千萬元，比去年績成長超過一千萬，最熱門的是餐券，包括自助餐龍頭栢麗廳以及泰市場、Just Grill以及三燔本家餐券； Justsleep捷絲旅推出的「聯合住宿券」及礁溪晶泉丰旅也賣出近兩千萬的佳績，貢獻整體營收超過一成。

晶華集團分析，許多公司行號「超前部署」、趁著年底前最後一波的折扣機會至現場購買尾牙春酒或團體出遊可以使用的優惠票券，因此形成熱銷的狀況。此外，許多消費者有提前規劃度假行程，剛好可以在年底這一波線上旅展將需要的票券一次購齊。

圓山大飯店今年旅展業績成長達六成，旅展總業績5160萬元，線上旅展將持續銷售至11月15日，預計可突破2400萬元，線上與線下業績望突破7160萬元。圓山飯店分析，主要原因疫情趨緩後，國人報復性消費加上展場推出展場限定-宴會通用券（買2萬送2千），吸引大型宴會客人消費。

台灣觀光協會會長葉菊蘭今於閉幕式中感謝所有參展單位力挺。（台灣觀光協會提供）

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