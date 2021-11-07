迎接報復性國旅！ 台北國際旅展飯店買氣旺、明最後一天

交通部觀光局每年於ITF設置台灣觀光形象館「台灣館」。（記者陳心瑜攝）

2021/11/07 17:21

〔記者陳心瑜／台北報導〕全台最大ITF台北國際旅展開展第三天，適逢週日加上好天氣，大批民眾一早排隊等待入場，星級飯店餐飲集團攤位更是全天大排長龍，台灣觀光協會統計，今天單日入場民眾突破2萬人次，預估是四天當中入場人數以及買氣最旺的一天。

台北國際旅展週五起一連四天在南港展覽館一館登場，今年主題為「加倍奉還、力挺觀光」，明天是展期最後一天，集結800個攤位，包括30個政府攤位、30個國家／地區、飯店、觀光工廠、旅行社、伴手禮業者等。去年共吸引約16萬人次入場。

請繼續往下閱讀...

ITF台北國際旅展遇上疫情，規模是歷來最小的一屆，疫情前以海外旅遊為販售主力，今年則力推國旅，更可搭配使用五倍券以及國旅券和農遊券等加碼振興券。台灣觀光協會表示，今年參展主力並非旅行社，旅行社改與各地方政府館聯合設攤，搭配山林、部落主題，吸引偏好深度國旅行程的民眾。

台灣觀光協會觀察，各攤位以飯店餐券、住宿券最受歡迎，而日本館攤位今天推出定時抽獎，人氣較前幾天旺。

台灣觀光協會表示，親近山林與個人化體驗是旅遊產品的重點，各部會也針對不同的主題，與旅遊業者合作，推出精緻深度旅遊，像是林務局的國家森林館，嚴選33條森林遊程；文化部則首次推出十條文化觀光主題示範遊程；營建署國家公園管理處現場設置模擬林間步道等；觀光局設置台灣觀光形象館「台灣館」，規劃運用「Staycation-宅旅遊」的概念，涵蓋六大主題，包括美食、文化、生態、樂活、購物及浪漫，打造身歷其境的國家主題館。

老爺酒店集團表示，礁溪老爺榮登人氣冠軍，住宿及餐飲已售罄，樂觀預估4天展期上看5000萬；

JR東日本大飯店則表示，線上旅展則於5日起與實體旅展同步開跑，並將選購期間拉長至11月25日，住宿券最低16折起、餐券最低71折。

晶華國際酒店集團線上旅展也和實體旅展共同開跑，最受歡迎的票券包括「栢麗廳平日午餐雙人優惠折扣券（買十張再加贈一張）」、「最低1.2折的台北晶華酒店1+1精緻套房住宿優惠券」等。

承億文旅集團則表示，配合ITF展期，集團於線上推出一系列住宿優惠及各式套票，於集團旗下 7 間旅店提供最低下殺折扣2.9 折，包含「聯合住宿券」不限館別皆可使用 ，買六送一；「環島台灣套票」，帶旅人踏遍淡水、台中、嘉義、花蓮、墾丁、南投，聯合住宿券，承億文旅表示，今年特別提供高達兩年的票券優惠期限，讓旅人能悠閒規劃行程。

有參展業者規劃國際票券、境外自由行等商品，為國境開放做好準備。（記者陳心瑜） （記者陳心瑜攝）

台灣觀光協會觀察，ITF以飯店餐券、住宿券最受歡迎。（記者陳心瑜攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法