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    竹縣東方美人茶節周末登場 茶席體驗加碼油茶餐饗宴

    新竹縣峨眉鄉東方美人茶最大的特色，就是栽種時不噴灑任何農藥，透過小綠葉蟬的「著蜒」，成就出甘甜的茶香滋味。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣峨眉鄉東方美人茶最大的特色，就是栽種時不噴灑任何農藥，透過小綠葉蟬的「著蜒」，成就出甘甜的茶香滋味。（記者廖雪茹攝）

    2021/11/08 16:48

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣峨眉鄉東方美人茶節暨油茶產業展銷會，這個週末假日（13、14日）將在赤柯山苦茶油茶工坊登場，峨眉鄉公所和農會精心準備「柚園樹下茶席體驗」、「苦茶油茶餐饗宴」、「打造東方美人茶吧」特調飲品等活動，邀請民眾來一趟茶鄉文化之旅。

    峨眉鄉長王增忠表示，東方美人茶最大的特色，就是栽種時不噴灑任何農藥，透過小綠葉蟬的「著蜒」（附著在茶菁吸吮），才能成就出甘甜的茶香滋味；由於茶園面積限制，加上手工採收完畢的茶葉還需要細細挑選，最終只有4到5成的茶葉才能製成東方美人茶，產量十分有限，因此市場價格居高不下，堪稱「茶金」。

    峨眉鄉農會總幹事陳冠義表示，峨眉鄉除了東方美人茶及柑橘揚名全國，近年來也積極推廣「油茶」產業，攜手苦茶油產銷班班員，推出苦茶油禮盒、並與在地農特產品「桶柑麵線」、「東方美人茶麵線」結合，研發苦茶油特色料理餐，顛覆民眾對苦茶的印象。

    東方美人茶節13、14日兩天，在赤柯山苦茶油茶工坊（峨眉鄉湖光村赤柯山25-6號）舉行，當天只要50元銅板價，就能體驗擂茶DIY及東方美人茶花凍DIY；現場也有一個人300元就能享用業者提供的「苦茶油茶餐美食buffet盛宴」，周邊活動還有專業泡茶師服務的茶席體驗、食農教育體驗、地景藝術打卡區等。

    13日當天也同時舉辦「峨眉慢油遊茶香食農教育體驗活動」，帶領民眾體驗苦茶油的生產過程，從採茶籽、曬茶籽到榨苦茶油，最後享用美味的苦茶油入菜料理。活動詳情可上「峨眉鄉東方美人茶節」臉書粉絲專頁查詢。

    東方美人茶茶菁經手工採收後還得細細挑選，產量十分有限，因此市場價格居高不下，堪稱「茶金」。（記者廖雪茹攝）

    東方美人茶茶菁經手工採收後還得細細挑選，產量十分有限，因此市場價格居高不下，堪稱「茶金」。（記者廖雪茹攝）

    峨眉鄉農會表示，峨眉鄉除了東方美人茶及柑橘揚名全國，近年來也積極推廣「油茶」產業，攜手苦茶油產銷班班員，推出苦茶油禮盒。（峨眉鄉農會提供）

    峨眉鄉農會表示，峨眉鄉除了東方美人茶及柑橘揚名全國，近年來也積極推廣「油茶」產業，攜手苦茶油產銷班班員，推出苦茶油禮盒。（峨眉鄉農會提供）

    峨眉鄉農會表示，峨眉鄉除了東方美人茶及柑橘揚名全國，近年來也積極推廣「油茶」產業，攜手苦茶油產銷班班員，推出苦茶油禮盒。（峨眉鄉農會提供）

    峨眉鄉農會表示，峨眉鄉除了東方美人茶及柑橘揚名全國，近年來也積極推廣「油茶」產業，攜手苦茶油產銷班班員，推出苦茶油禮盒。（峨眉鄉農會提供）

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