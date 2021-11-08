台南西市場爭取整建周邊街廓 蘇貞昌「附1條件」同意補助5890萬

行政院長蘇貞昌（橘色背心右5）由經濟部長王美花（橘色背心右3）及行政院秘書長李孟諺（橘色背心右4）、台南市長黃偉哲（前排右10）等人陪同，視察台南西市場，當場允諾補助5890萬元經費，並要求未來營運後做好市場環境的乾淨整齊。（記者劉婉君攝）

2021/11/08 16:06

〔記者劉婉君／台南報導〕台南西市場古蹟修復工程已經完工，市府再向中央爭取5890萬元辦理周邊街廓整建工程，希望於明年底完工啟用，行政院長蘇貞昌今天下午視察後當場允諾補助5890萬元，唯一條件就是未來要讓西市場整齊、乾淨、有水準。

蘇貞昌表示，為了讓市場購物環境更舒適，中央與地方配合改善，已經做出一個基礎，他在到西市場的路上，王美花報告周邊街廓整建工程經費需要5000萬元，現場簡報卻是5890萬元，經費增加，但沒關係，要給就全給，只拜託一件事，就是硬體蓋好了、營運整理好了以後，拜託讓西市場整齊、乾淨，給消費者好印象，才會一來再來，生意才會好，要是看起來亂亂的，投入的金錢與功夫就都浪費。

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蘇貞昌今天下午在行政院秘書長李孟諺與經濟部長王美花、台南市長黃偉哲等人陪同下，前往台南西市場視察。蘇貞昌說，他此趟到台南，看到台南確實有水準，希望台灣都能像這樣將文化留下來、水準提高，讓台灣成為越來越美的台灣。

王美花指出，經濟部從高科技管到菜市場，2個都很重要，去年起受到疫情影響，到市場的人少，經濟部共進行了全國200多個市場環境改善，今年再爭取到2億元經費，希望做更大的改造，台南西市場是非常好的改造場合，因為已經有典雅的市場，經濟部來照顧民生，拆掉鐵皮屋舊的市場，建設成有文化的民間市場。

她也表示，國華街、正興街是年輕人最愛，她每次到台南也必來，每次都會胖2公斤回去，相信市場景觀改善之後，不只國內觀光客會來更多，將來國門開放後，將是台南一大亮點。

黃偉哲說，西市場修復工程是台南市極具指標性的建設，未來預計採委外方式經營，周邊街廓全部啟用後，不但可增加市民活動空間，也可與周邊商圈、台南市美術館、林百貨、孔廟文化園區等景點串聯發展。

行政院長蘇貞昌（前排右5）在行政院秘書長李孟諺（前排右4）與經濟部長王美花（前排右3）、台南市長黃偉哲（前排左4）等人陪同下，視察台南西市場。（記者劉婉君攝）

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