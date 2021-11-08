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    鳥友驚喜！近50隻白琵鷺現身台灣

    右邊的白琵鷺由鳥友王素滿拍攝。（南市生態保育學會提供）

    右邊的白琵鷺由鳥友王素滿拍攝。（南市生態保育學會提供）

    2021/11/08 14:16

    〔記者王涵平／台南報導〕2000餘隻黑面琵鷺抵台度冬，有鳥友發現白琵鷺罕見現身七股棲地，驚喜不已。

    統計今年發現近50隻白琵鷺抵台，台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，白琵鷺增多的現象應該是與族群快速成長，分散各地區度冬有所關聯，必須持續觀察。

    邱仁武說，白琵鷺不是瀕危物種，但因為台灣不是白琵鷺遷徙的路線，過去幾乎沒有發現，昨天在七股頂山賞鳥亭發現3隻白琵鷺，許多鳥友也相當驚訝。

    邱仁武指出，白琵鷺體型較大，黑臉罩只有到眼睛前端，不像黑面琵鷺延伸黑色到額與眼睛周圍。

    白琵鷺（學名：Platalea leucorodia），屬於䴉科琵鷺屬。分布於歐亞大陸、非洲；夏季或許繁殖於新疆西北部天山至東北各省。冬季南遷經中國中部至雲南、東南沿海省份、台灣及澎湖列島。屬於特有的琵琶型大嘴是琵鷺類鳥類共有的特徵，長得很像可能混群的黑面琵鷺，與黑面琵鷺比較，白琵鷺顯得體型稍大一點，而且臉部黑色少，琵琶型的嘴末端黃色，面部裸露的皮膚黃色，由眼先到眼睛有一條幼細的黑紋。繁殖期的白琵鷺有明顯的冠羽，冠羽和胸前的羽毛為黃色。

    3隻白琵鷺由鳥友黃永豐拍攝。（南市生態保育學會提供）

    3隻白琵鷺由鳥友黃永豐拍攝。（南市生態保育學會提供）

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