為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    卑南溪水梯田 獲WHO西太平洋健康城市聯盟「創新發展獎」

    台東縣府在卑南溪裸露河床築田引水漫淹，抑制揚塵。（記者黃明堂攝）

    台東縣府在卑南溪裸露河床築田引水漫淹，抑制揚塵。（記者黃明堂攝）

    2021/11/08 10:14

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府結合相關單位利用「水覆蓋工法」，在卑南溪引水造梯田覆蓋河床，抑制發生揚塵機率，投稿「2021WHO西太平洋健康城市聯盟AFHC國際大會」，獲得「AFHC創新發展獎」，提高台東的國能見度。

    縣府表示，2年召開1次的「WHO西太平洋健康城市聯盟AFHC國際大會」，今年 11 月3日至5日於香港舉辦線上研討會，共有來自西太平洋20多國、160名相關領域專家學者、以及線上各地人士逾2千名參與，台東縣由衛生局以「照護偏鄉長者-原住民均衡飲食」Healthy diet for elderly in indigenous population為議題於大會中口頭報告，與世界各國分享推動高齡友善經驗，另環保局以「卑南溪河川揚塵防制」為題，投稿健康城市國際大會，獲評審一致肯定及殊榮。

    縣長饒慶鈴表示，卑南溪河川揚塵防制由縣府環保局局與水利署第八河川局、台東林區管理處、農田水利會、消防局等單位跨局處合作，成效相當良好，此次AFHC大會對台東揚塵防制努力成果給予最高之肯定。

    環保局說明，在創新發展獎中，卑南溪河川揚塵防制是以符合聯合國永續發展目標（SDGs）第13項「氣候行動」為題，卑南溪揚塵是來自氣候變遷之短延時強降雨、集水區坡地崩塌所致，屬於自然災害，因此相關管理單位需要完備抵禦和適應能力，水覆蓋為適時適地的成功方案，除此之外，目前也有減輕衝擊和及早預警空品資訊網及APP揚塵一把罩，及時顯示空氣品質資訊及揚塵預報提供民眾運用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    土石採售分離作業超前 卑南溪德高段完成疏濬
    2021/04/23 11:34

    土石採售分離作業超前 卑南溪德高段完成疏濬
    卑南溪鬧旱 水覆蓋防沙梯田乾涸見底
    2021/04/21 14:35

    卑南溪鬧旱 水覆蓋防沙梯田乾涸見底

    秋冬不胖反瘦關鍵！葉家妤靠這兩顆
    抑制風飛沙 卑南溪從下游到上游已開闢809公頃水覆蓋梯田
    2021/01/17 10:39

    抑制風飛沙 卑南溪從下游到上游已開闢809公頃水覆蓋梯田
    卑南溪河床打造水公園 獲台灣景觀大獎
    2020/12/24 08:30

    卑南溪河床打造水公園 獲台灣景觀大獎

    台中建商大舉西進 海線成購屋甜區
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播