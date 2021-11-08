卑南溪水梯田 獲WHO西太平洋健康城市聯盟「創新發展獎」

台東縣府在卑南溪裸露河床築田引水漫淹，抑制揚塵。（記者黃明堂攝）

2021/11/08 10:14

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府結合相關單位利用「水覆蓋工法」，在卑南溪引水造梯田覆蓋河床，抑制發生揚塵機率，投稿「2021WHO西太平洋健康城市聯盟AFHC國際大會」，獲得「AFHC創新發展獎」，提高台東的國能見度。

縣府表示，2年召開1次的「WHO西太平洋健康城市聯盟AFHC國際大會」，今年 11 月3日至5日於香港舉辦線上研討會，共有來自西太平洋20多國、160名相關領域專家學者、以及線上各地人士逾2千名參與，台東縣由衛生局以「照護偏鄉長者-原住民均衡飲食」Healthy diet for elderly in indigenous population為議題於大會中口頭報告，與世界各國分享推動高齡友善經驗，另環保局以「卑南溪河川揚塵防制」為題，投稿健康城市國際大會，獲評審一致肯定及殊榮。

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縣長饒慶鈴表示，卑南溪河川揚塵防制由縣府環保局局與水利署第八河川局、台東林區管理處、農田水利會、消防局等單位跨局處合作，成效相當良好，此次AFHC大會對台東揚塵防制努力成果給予最高之肯定。

環保局說明，在創新發展獎中，卑南溪河川揚塵防制是以符合聯合國永續發展目標（SDGs）第13項「氣候行動」為題，卑南溪揚塵是來自氣候變遷之短延時強降雨、集水區坡地崩塌所致，屬於自然災害，因此相關管理單位需要完備抵禦和適應能力，水覆蓋為適時適地的成功方案，除此之外，目前也有減輕衝擊和及早預警空品資訊網及APP揚塵一把罩，及時顯示空氣品質資訊及揚塵預報提供民眾運用。

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