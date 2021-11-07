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    全台週一入冷空氣勢力範圍！氣象粉專：出門多加外套

    「天氣及時預報」表示，明凌晨起迎接較強冷空氣；明、後天全台雲量多，週三起逐漸轉乾。（圖擷取自天氣即時預報臉書）

    「天氣及時預報」表示，明凌晨起迎接較強冷空氣；明、後天全台雲量多，週三起逐漸轉乾。（圖擷取自天氣即時預報臉書）

    2021/11/07 23:45

    〔即時新聞／綜合報導〕氣象觀測專頁「天氣即時預報」表示，冷空氣今（7日）晚9點已抵達中國上海，明凌晨抵達台灣北部，並快速往南推進；由於冷空氣多由中國內陸移入台灣，鮮少經過海域，造成的降溫也較有感。

    「天氣即時預報」在臉書表示，前幾天台灣大回暖，冷空氣又在明天報到，一來一往溫差感受將大，請民眾出門多加件衣服，因為明下半天全台都進入本次冷空氣勢力範圍。

    冷空氣影響期間約為明天凌晨至週四，各地明顯起風、轉涼冷時間大致如下:金門、馬祖在今深夜至週一凌晨；北部、宜蘭在明凌晨至清晨；中部、澎湖、花蓮在明清晨至上午；南部、台東在明上午至中午。

    關於低溫資訊，本次冷空氣強度為「東北季風」等級（台北市低溫14度或以上），中北部空曠處、宜蘭、馬祖至14度或以下；中北部市區、金門15度至16度；花東、南部空曠處17至18度；高雄市區、澎湖18度或以上。

    降雨方面，本次冷空氣水氣共分為2階段，明天至後天：華南雲雨帶東移，全台雲量稍多，迎風面稍有雨；週三（10日）起：乾空氣接近，漸轉乾冷，另需注意溫差加大。

    此外明天至週三沿海注意強陣風，中南部，注意河川南側揚塵。

    「天氣即時預報」最後提醒，相較過去幾天回溫，這波冷空氣降溫有感，明早民眾務必出門前加件外套，因為下班、下課後會轉冷許多。

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