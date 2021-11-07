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    週一越晚越冷！北、東北下探16度 各地日夜溫差大

    明天鋒面影響氣溫下滑，北部及東北部低溫可降至16度，其他地區低溫至19度，請注意保暖；北、東半部有局部短暫雨。（資料照）

    明天鋒面影響氣溫下滑，北部及東北部低溫可降至16度，其他地區低溫至19度，請注意保暖；北、東半部有局部短暫雨。（資料照）

    2021/11/07 22:15

    〔即時新聞／綜合報導〕明天（8日）清晨有鋒面通過，東北季風增強、水氣變多，各地日夜溫差大，北部、東北部氣溫一路從23、24度下滑至低溫約16度，其他地區低溫也可能不到20度，請注意保暖。

    中央氣象局預報，明天北部及東北部地區有短暫雨，東部及東南部地區有局部短暫雨，中部地區及南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲天氣。

    溫度方面，北部及東北部氣溫一路下滑，從清晨23、24度下降至夜晚的16度左右，預測明天白天相較今天白天有10度降幅，變化較大要多留意。其他地區也是越晚越冷，白天高溫約26至30度，夜晚低溫約19至21度，中南部白天體感仍舒適溫暖，日夜溫差較大。

    此外，今晚馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，請留意交通資訊；東北風增強，明天（8日）台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎胡、金門將有9到10級強陣風，馬祖及高雄、屏東沿海空曠地區亦將有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；另在基隆北海岸、東北部及東部沿海易有長浪發生，海邊活動請注意安全。

    氣象局也預測，後天各地雲量仍多，中部以北、東北部及東部整天較涼，週三至週五（10日至12日）天氣由濕冷轉為乾冷，北部、東北部及東部整天仍涼冷，清晨局部地區輻射冷卻效應明顯，其他地方早晚也較涼冷；各地降雨明顯變少，週三僅東半部地區及中部以北山區局部短暫雨，週四、週五僅東半部仍有局部短暫雨，其他為多雲到晴。

    天氣風險公司則表示，這波冷空氣導致近日偏冷，至少影響週四，其中明天北部雲量明顯增加，轉有雨天氣，苗栗以北是越晚越冷。到後天降雨緩和，溫度持續下降，週三、週四天氣好轉，是這波冷空氣最冷的時候。

    紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣及連江縣為「低量級」，其他縣市均為「中量級」。

    空氣品質方面，據環保署資訊，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級，其他地區為「普通」等級。

    溫度方面，北部及東北部氣溫一路下滑，從清晨23、24度下降至夜晚的16度左右，預測明天白天相較今天白天有10度降幅，變化較大要多留意。其他地區也是越晚越冷，白天高溫約26至30度，夜晚低溫約19至21度，中南部白天體感仍舒適溫暖，日夜溫差較大。（圖擷取自中央氣象局）

    溫度方面，北部及東北部氣溫一路下滑，從清晨23、24度下降至夜晚的16度左右，預測明天白天相較今天白天有10度降幅，變化較大要多留意。其他地區也是越晚越冷，白天高溫約26至30度，夜晚低溫約19至21度，中南部白天體感仍舒適溫暖，日夜溫差較大。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣及連江縣為「低量級」，其他縣市均為「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣及連江縣為「低量級」，其他縣市均為「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    空氣品質方面，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖地區為「良好」等級，其他地區為「普通」等級。（圖擷取自環保署空品監測網）

    空氣品質方面，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖地區為「良好」等級，其他地區為「普通」等級。（圖擷取自環保署空品監測網）

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