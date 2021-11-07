全台急凍！一張圖看懂未來7天天氣「溜滑梯」

入秋以來最強冷空氣將於明（8日）晨南下，氣象局粉專特地製作氣溫圖提醒民眾，未來天氣將呈「溜滑梯」明顯降溫，直到週末才會漸漸回升。（擷取自報天氣 - 中央氣象局）

2021/11/07 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕入秋以來最強冷空氣將於明（8日）晨南下，氣象局粉專特地製作氣溫圖提醒民眾，未來天氣將呈「溜滑梯」明顯降溫，直到週末才會漸漸回升。

臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」今日PO文指出，本波冷空氣為入秋之後最強，週一、週二，全台有感降溫，且中、北、宜花雲量多整天偏涼​；週三到週五，為全台有感的乾冷​，清晨更有寒意，但日夜溫差大，直到週末氣溫漸漸回升。

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粉專指出，明天凌晨起，東北季風帶來的冷空氣開始影響台灣，北、中、東部白天率先感受明顯冷秋，南部晚間也有感；同時，週一鋒面通過帶來水氣、週二雨緩但雲量仍多​，中部以北及宜蘭花蓮不僅清晨冷，而且白天也很涼。南部由於雲量少，夜間清晨較有涼意、晚間和白天的溫差大​。

週三到週五，冷空氣持續影響，可是漸轉乾燥​，各地雖仍然感受冷意，但轉為乾冷。

由於水氣減少，中午升溫較為明顯、溫差感加大​，各地請特別注意日夜溫差​。

粉專表示，本波冷空氣，預計週末開始減弱，​各地氣溫回升。粉專提醒，冷空氣之強度、時間，水氣影響的時間​仍有變化性，可關注氣象局資訊；也提醒民眾注意家中長者、幼兒保暖。冬季漸近，為提升用電安全，也可委請專業人士檢視家庭插座、電線安全​。

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