大爆棚！桃園花彩節平鎮登場 假日2天攬客12萬人次

桃園花彩節 「Hello！平鎮野球趣」登場首週假日天氣晴朗，廣達17公頃的花海，讓人心曠神怡。（記者李容萍攝）

2021/11/07 22:11

〔記者李容萍／桃園報導〕今年桃園花彩節由平鎮展區搶先登場，展期從6日至14日，以「Hello！平鎮 野球趣」為主題，適逢豔陽高照的好天氣，整個展區人潮絡繹不絕，停車區全部爆滿，周圍道路車多壅塞，平鎮警分局員警、義交路口疏導交通忙得不可開交；市府農業局統計，首日參觀4萬1725人次，今天衝至8萬7669人次，開幕才兩天共攬客12萬9394次，大人、小孩攜手穿梭花田親近農村生活，享受花海好心情。

平鎮區長陳慶仁表示，桃園花彩節以大規模花海圖騰為亮點，平鎮展區以在地信仰中心建安宮為地標，周邊大多屬於客家村落，至今還保留一些特色老屋，透過桃園花彩節活化休耕農地 ，結合向日葵、波斯菊、百日草等花卉，為傳統農村注入新的生命。

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市政府副秘書長邱俊銘提到，平鎮展區結合17公頃大面積花海，展區花田小徑共3公里，規劃「強棒出擊、普羅旺斯、向日葵迷宮、平鎮富良野」四大圖騰花區及「勝利時刻」、「盪出好心情」等裝置藝術，展區融入農村文物風情有稻穗掛飾、割稻體驗、葫蘆竹掃把、竹製水槍及田間生物多樣性親子觀察體驗等活動，另有農村小旅行玉米田、特色古厝、建安宮巡禮，以及假日提供「鐵牛車」接駁服務等，帶領民眾深度認識在地文化。

農業局長郭承泉也說，來到花田不僅拍美照，更有機會拿獎，首次舉辦「IG（Instagram）攝影比賽」28日前上傳花田美照至「桃園花彩節」FB粉絲頁按讚，並列下主題標籤「#2021桃園花彩節好好拍」，就有機會獲得最高8000元獎金；活動期間至臉書按讚分享及tag兩位好友並上貼上與花海或裝置藝術合照，上傳至「#一起趣花彩節」貼文分享，就有機會抽中造型花抱枕。

平鎮警方假日於展區周邊廟前路及龍祥路實施交通管制，於平東路一段26巷口對面空地備有小客車停車場及大型巴士專用停車區；考量展期假日人潮、車潮眾多，建議民眾轉搭大眾運輸工具前往，包含桃園客運「115A」、新竹客運「5674」等公車前往，更能輕鬆賞花海。

桃園花彩節以「Hello！平鎮野球趣」為主題活動，圖為「勝利時刻」裝置藝術。（記者李容萍攝）

桃園花彩節 「Hello！平鎮野球趣」登場首週假日天氣晴朗，廣達17公頃的花海，讓人心曠神怡。（記者李容萍攝）

桃園花彩節以「Hello！平鎮野球趣」為主題活動，圖為「花間小鹿」打卡景點。（記者李容萍攝）

桃園花彩節以「Hello！平鎮野球趣」為主題活動，圖為「盪出好心情」裝置藝術。（記者李容萍攝）

桃園花彩節平鎮場假日提供「鐵牛車」的接駁服務。（記者李容萍攝）

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