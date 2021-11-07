五倍券效果驚人！彰化振興加碼摸彩 登錄金額23天破3億

五倍券效果驚人！彰化縣推出的五倍券加碼抽獎活動，才短短23天的登錄總金額已破3億元 ，已超越去年為期4個半月的登錄總額。（記者劉曉欣攝）

2021/11/07 20:17

〔記者劉曉欣／彰化報導〕五倍券振興經濟的效果有夠好！彰化縣的五倍券加碼摸彩活動，從上個月15日起跑，到昨天（11月6日）為止，23天以來登錄總金額已超過3.3億元，已打破去年三倍券抽獎登錄4.5個月總金額；彰化縣經濟暨綠能發展處長劉玉平表示，這代表摸彩活動，有效促進民眾的消費意願，也振興了彰化的經濟。

劉玉平指出，去年政府推出三倍券，今年推出五倍券，縣府都有加碼的摸彩活動，去年登錄期間為為4個半月，登錄門檻是單筆消費500元，共有近11萬人次登錄，總消費達2.6億元，發揮了提振彰化經濟效果。

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今年的五倍券加碼抽獎活動，從10月15日起跑到明年6月30日，足足比五倍券期限還多了兩個月，登錄門檻降低為單筆消費200元，並一改去年每筆消費只能取得一組抽獎序號的做法，今年是單筆消費最多給10組抽獎序號，也就是消費2000元以上的消費，都可以取得10組抽獎序號，也大大提高民眾的登錄意願。

劉玉平強調，今年加碼抽獎活動，不只是降低消費門檻，增加抽獎序號，消費地點除了稅籍設在彰化縣的實體商店以外，今年還新增稅籍在彰化縣的電商、網路商城，以及刷台灣Pay數位發票都可採計，因此，推出以來到昨天才23天，登錄筆數超過28萬筆，登錄總金額為3億3691萬多元，代表民眾強勁的消費力，以及強烈的登錄意願。

去年彰化縣加碼活動的最大獎是汽車，今年最大獎則是價值百萬的青年住宅共3戶，100台的電動機車，以及1萬8000個的現金獎，最高額是2萬元，最低也有500元，抽獎將在明年1月、4月和7月共3次抽獎；民眾在完成發票登錄後，只要保留影本或是清楚電子檔即可，不必擔心報帳或是統一發票中獎要如何取捨的問題。

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