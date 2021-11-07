疫情攪局！百年習俗二水跑水節取消 改推小旅行玩黑泥

彰化縣百年傳統「二水跑水節」受疫情影響取消，彰化縣長王惠美等人仍前往林先生廟與八堡圳頭祭拜。（記者陳冠備攝）

2021/11/07 19:10

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣百年傳統「二水跑水節」，今年受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響取消2天慶典與馬拉松活動，當地源泉社區翻轉傳統，改以舉辦音樂祭、玩黑泥拔河跟推動小旅行活動傳承文化。彰化縣長王惠美力挺源泉社區的創意，更鼓勵民眾拿振興券來二水消費，還可以參加摸彩抽青年住宅。

「二水跑水節」的典故源起1719年彰化八堡圳開鑿，因當時工法難以引濁水溪入圳灌溉，一位自稱「林先生」的高人，傳授「籠仔篙」祕法，讓濁水溪順利轉彎，得以引水灌溉彰化平原，為感恩先人，每年立冬之際，當地民眾便在八堡圳舉行「跑水」，宣揚飲水思源，後來結合馬拉松活動，每年吸引近萬民眾參與，直到今年才中斷，令不少人感到可惜。

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王惠美今日在參山國家風景區管理處代理處長曹忠猷、二水鄉長蘇界欽等人陪同下，仍前往林先生廟與八堡圳頭祭拜，祭祀簡單隆重，祭祀完後也前往一旁源泉社區觀摩，王惠美立即變身直播主持人，推銷當地農特產品起來。

王惠美說，受疫情影響，目前大家參加活動還是會「驚驚」，戴著口罩跑步也不舒服，所以取消跑水馬拉松等慶祝活動，但是「食果子樹頭」，圳頭祭儀式還是照常舉行，以感謝先人飲水開墾義行。

「二水還有黑泥！」源泉社區發展協會表示，濁水溪黑泥孕育當地物產豐饒，社區每年秋割後就在黑泥田舉行拔河競賽，同樣有傳承飲水思源文化的意義，為讓彌補喜愛跑水節民眾無法參與的遺憾，推出「跟著黑泥去旅行 2.0」一日遊活動，可走讀八堡圳、品嘗社區風味餐、籠仔篙文創DIY體驗等，並於11月20日在八堡圳頭旁黑泥田舉行「聽見河流在唱歌」活動，現場有黑泥草根音樂節、黑泥創意友善市集等，內容豐富多元，持振興券消費還有優惠，歡迎民眾參加。

彰化縣長王惠美與參山國家風景區管理處代理處長曹忠猷、二水鄉長蘇界欽等人等人陪同下，前往林先生廟祭拜，以感謝先人飲水開墾義行。（記者陳冠備攝）

每年立冬之際，彰化二水民眾會在八堡圳引水口舉行「跑水」慶典，宣揚飲水思源文化，（記者陳冠備攝）

源泉社區翻轉傳統，改以舉辦音樂祭、玩黑泥拔河跟推動小旅行活動傳承文化。（記者陳冠備攝）

彰化縣長王惠美（左4）力鼓勵民眾拿振興券來二水消費，還可以參加摸彩抽青年住宅。（記者陳冠備攝）

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