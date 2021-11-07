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    竹南觀光文化季登場 比基尼辣妹走秀吸睛

    竹南觀光文化季系列活動熱鬧登場，比基尼辣妹啤酒走秀吸睛。（記者蔡政珉攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    竹南觀光文化季系列活動熱鬧登場，比基尼辣妹啤酒走秀吸睛。（記者蔡政珉攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    2021/11/07 14:32

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕「2021竹南觀光文化季活動」7日在竹南啤酒廠熱鬧登場，希望能藉活動推廣竹南鎮旅遊，吸引遊客前往。現場也安排多項表演，其中身材火辣Show girl身穿比基尼走秀代言產品，更新引不少人遠從外縣市到場拍照並暢飲啤酒。

    竹南鎮公所指出，往年都會舉辦竹南啤酒嘉年華或觀光季等活動，去年因疫情停擺，今年則延到7日舉辦，前年則在崎頂新樂園舉辦，目的為為重振地方觀光，找回往昔榮景，所以積極與在地廠商、農民等合作，推出活動，期盼逐漸竹南的觀光特色，打造在地的夏日慶典。

    「2021竹南觀光文化季活動」現場結合台啤120週年慶，安排免費暢飲啤酒，由於天氣尚未轉涼，吸引不少民眾前往排隊暢飲。另外，活動重頭戲則是火辣Show girl穿著比基尼走秀代言啤酒產品，更是成為全場亮點。

    其他還有街頭藝人秀、迷思魔幻雙人小丑秀、Miki街舞、Wassa非洲鼓、親子帶動唱、特色市集、闖關遊戲、草地大魔王、美食餐廳、IG網美打卡點等多項活動，除了成人暢飲啤酒，更有不少親子前往同樂。

    竹南鎮公所表示，除了竹南啤酒廠，竹南鎮擁有崎頂子母隧道、假日之森、龍鳳漁港、慈裕宮、龍鳳宮等景點，相當適合遊客旅遊放鬆。

    前往參與盛會的苗栗縣長徐耀昌說，目前縣府正在舉辦苗栗旅遊節活動，只要在苗栗縣單筆消費滿500元，憑今年10月8日至111年2月28日的發票或收據至官網登錄，就有機會抽到大獎。而竹南鎮景點眾多，且設有Ubike公共自行車網絡，公共交通逐漸完善，很適合自行開車或者是低碳輕旅行。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    竹南觀光文化季系列活動熱鬧登場，比基尼辣妹啤酒走秀吸睛。民眾前往暢飲啤酒。（記者蔡政珉攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    竹南觀光文化季系列活動熱鬧登場，比基尼辣妹啤酒走秀吸睛。民眾前往暢飲啤酒。（記者蔡政珉攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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