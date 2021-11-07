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    高雄囝仔好強！世界青少年發明展奪2金1銀

    東光國小同學發明的「秒收晒衣架」，1秒可將衣物從衣架上卸下，貼心創意拿下金牌。（東光國小提供）

    東光國小同學發明的「秒收晒衣架」，1秒可將衣物從衣架上卸下，貼心創意拿下金牌。（東光國小提供）

    2021/11/07 11:42

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區東光國小代表台灣區參加2021「IEYI世界青少年發明展」，學童的創意設計獲得高度肯定，以「不倒五斗櫃」、「秒收晒衣架」2項發明獲得2面金牌，另在未來科技繪畫類中，也以「依伊衣布」作品獲得銀牌，總計共奪2金1銀，成績相當優秀。

    今年的IEYI世界青少年發明展因疫情影響改以線上舉行，小小選手們都必須以英語介紹參賽作品和應答，比賽於8月31日舉行，11月公布竸賽成績。

    奪得金牌的「不倒五斗櫃」是黃聖承、王苡蕎、唐湘詒同學的參賽作品，因看到有學齡前幼兒被傾倒的櫃子壓傷、甚至死亡的新聞，因而發想安全不倒的五斗櫃，藉由「連桿機構」牽引櫃體下方的重心支臂向前伸出，產生拮抗櫃體傾倒的力矩進而穩定重心，這項作品也已申請到專利權。

    也奪得金牌的「秒收晒衣架」由王玟鈞、張之瀚、黃子倢同學發想設計，只要輕拉晒衣架拉片開關，夾子上的所有衣物即可同時掉落，讓收衣物更省時省力。

    此外，劉亦晴同學參賽的未來科技繪畫類競賽，作品「依伊衣布」是依照自己的衣服、布料處理洗衣服丶晾曬衣服及收摺衣服的一種整合式的科技機器，透過遠端遙控冼衣中心裡的精靈一貫作業可整理大量衣服，尤其是育幼院、老人養護中心及醫院等，要洗的衣服很多，若有依伊衣布，就能解決生活上「衣」的問題。

    東光國小校長柯惠玲表示，學校的創意發明營已舉辦14年，營隊每年培育出上百位小小發明家，在教師的指導下，帶學生從生活中找到問題、培養解決能力，這些來自日常的發想，創意簡單又兼具實用獲得多數評審青睞，同時擊敗不少國際好手使高雄的孩子揚名國際。

    獲得金牌的「不倒五斗櫃」可防止幼兒被傾倒櫃子壓傷的意外。（東光國小提供）

    獲得金牌的「不倒五斗櫃」可防止幼兒被傾倒櫃子壓傷的意外。（東光國小提供）

    「依伊衣布」作品獲得未來科技繪畫類銀牌。（東光國小提供）

    「依伊衣布」作品獲得未來科技繪畫類銀牌。（東光國小提供）

    高雄市東光國小學生在2021「IEYI世界青少年發明展」中，奪得2金1銀殊榮。（東光國小提供）

    高雄市東光國小學生在2021「IEYI世界青少年發明展」中，奪得2金1銀殊榮。（東光國小提供）

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