「屏東墾丁國際馬拉松」登場 千名選手參與

「屏東墾丁國際馬拉松」今登場。（記者蔡宗憲攝）

2021/11/07 09:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕疫情逐步解封後，恆春半島首次舉辦戶外運動免戴口罩的馬拉松賽事，吸引國內千名選手參與，活動期盼將「屏東墾丁國際馬拉松」，打造成為下一個有50年歷史的「夏威夷檀香山馬拉松」，在後疫情時代用運動賽事將恆春半島推向國際舞台。

賽事分成「全程馬拉松42公里」、「半程馬拉松21公里」、「挑戰組12公里」、「休閒組3公里」，賽道從墾丁大灣草坪出發，一路沿台26線往南奔跑，途中經過「船帆石」、台灣最南端的「鵝鑾鼻」，再沿東海岸的佳鵝公路北行，經過一片濱臨浩瀚太平洋「龍磐公園」，遼闊無際的草原生態景觀「水蛙窟」，北上經過台灣珍貴的風蝕和風積地形景觀「風吹砂」，最後抵達「佳樂水」折返，堪稱全台最美的馬拉松賽道。

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解封降級後的首個大型活動，包括屏東縣觀光協會、墾丁凱撒、福華、夏都、福容及小墾丁等大型飯店業者都全數參與合作，賽後完賽禮也贈送當地特有，迎著落山風成長的「瑯嶠米」，呼應著選手們永不放棄的「馬拉松精神」。

屏縣府及屏東縣觀光協會表示，近年努力於屏東品牌提升並推動國際化，而墾丁素有「東方夏威夷」的美譽，活動目標將「屏東墾丁國際馬拉松」打造成「夏威夷檀香山馬拉松」，這次國內好手「黑色閃電」蔣介文、「越野一哥」周青及全運會冠軍張綺文等人都對賽事相當滿意，未來疫情解封後，可望吸引國際選手墾丁參賽，創造運動觀光商機。

恆春半島首次舉辦戶外運動免戴口罩的馬拉松賽事。（記者蔡宗憲攝）

「屏東墾丁國際馬拉松」盼打造成為下一個「夏威夷檀香山馬拉松」。（圖由台灣鐵人公司提供）

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