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    在台外國鳥友也想+1 觀鳥馬拉松報名踴躍超額錄取

    東北季風帶來大量候鳥，成群的黑腹燕鷗、黑面琵鷺以及無數的度冬候鳥已飛抵台灣。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）

    東北季風帶來大量候鳥，成群的黑腹燕鷗、黑面琵鷺以及無數的度冬候鳥已飛抵台灣。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）

    2021/11/04 15:49

    〔記者王涵平／台南報導〕台灣觀鳥馬拉松11月27日起跑，原僅有名額30組，因報名踴躍，在台外國鳥友也希望參加，雲嘉南管理處超額錄取32組競逐鳥蹤。

    雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的觀鳥馬拉松，為全台唯一穿越山海、24小時不間斷，刺激有趣的尋鳥比賽，2012年舉辦至今，在國際賞鳥界已建立品牌知名度。

    雲嘉南管理處指出，比賽範圍跨越雲林、嘉義、台南等3縣市，從濱海到山巔，可觀察到的鳥種多，今年受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，國際賞鳥人士來台參加比賽相對困難，因此活動以台灣鳥友為主要參加對象，但今年民眾報名非常踴躍，甚至在台外國鳥友也組隊參加，因此增加隊伍名額，以滿足鳥友們的參賽願望。

    雲嘉南管理處長徐振能表示，今年32隊的參賽隊伍中，親子隊有10隊，鼓勵一同加入挑戰，除了創造親子間共同的回憶，也培養孩子的生態保護意識。

    東北季風帶來大量候鳥，成群的黑腹燕鷗、黑面琵鷺以及無數的度冬候鳥已飛抵台灣，疫情趨緩，歡迎大家來雲嘉南迎接每年到訪度冬的候鳥嬌客。

    此外，在雲林、嘉義、台南濱海地區遊玩，使用振興5倍券與國旅券，店家推出多項優惠及抽獎方案，活動資訊歡迎至「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。

    台灣觀鳥馬拉松11月27日起跑，原僅有名額30組，因報名踴躍，在台外國鳥友也希望參加，雲嘉南管理處超額錄取32組競逐鳥蹤。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）

    台灣觀鳥馬拉松11月27日起跑，原僅有名額30組，因報名踴躍，在台外國鳥友也希望參加，雲嘉南管理處超額錄取32組競逐鳥蹤。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）

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