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    滷豬腳用「這兩物」取代可樂更健康 網朝聖：色香味俱全

    古早味滷豬腳。（圖擷取自《我愛全聯-好物老實説》臉書社團）

    古早味滷豬腳。（圖擷取自《我愛全聯-好物老實説》臉書社團）

    2021/11/06 17:28

    〔即時新聞／綜合報導〕豬肉能裹粉炸成豬排，或是做成絞肉、水餃等，是相當多元的食材。滑嫩Q彈的「滷豬腳」更富含膠原蛋白，超營養又好吃。近日有主婦在社群平台上分享「古早味滷豬腳」獨門祕訣，用「冰糖和汽泡水」取代可樂，兼顧健康又更加入味。

    根據原PO在《我愛全聯-好物老實説》的貼文，以前她滷肉習慣用可樂，但有了孩子後，想到他們會吃進可樂裡的添加物和咖啡因，又覺得不妥，試著把用「冰糖和汽泡水」取代可樂，沒想到肉質意外的軟嫩，吃起來恰到好處呢。

    原PO接著分享所需食材，「古早味滷豬腳」需要準備豬腳1隻、蔥3支、大約2個大拇指分量的薑、蒜頭6顆、八角4顆、冰糖2匙、黑豆醬油5匙、金蘭醬油5匙（上色用）與1.5公升的氣泡水。

    而做法則分為7個步驟，首先，將「冷水川燙豬腳」，再來「洗淨雜質備用」，第三，「蔥薑蒜爆香」，接著，「放入川燙好的豬腳並放入八角」，然後「加入1.5-2L的氣泡水，讓肉質更軟嫩」，第六則是「加入醬油、冰糖」，最後，「煮滾後蓋上轉小火煮1.5小時。」

    對此，網友表示：「第一次用氣泡水意外的好吃呢」、「我偏好買後蹄膀、腿庫」、「不簡單，可以滷出這般顏色，讚！看了口水都流出來了」、「這次用一半黑豆醬油一半金蘭醬油很上色」、「好點子。」

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