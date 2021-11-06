十大傑出青年頒獎有洋蔥 青農魏瑞况兌現向亡母許的承諾

魏瑞廷（右）獲選「農漁環圖類」十大傑出青年，咽哽感恩亡母在世的諄諄教誨。（記者陳賢義攝）

2021/11/06 17:36

〔記者陳賢義／台東報導〕十大傑出青年頒獎典禮首度移師台東，今在頒獎典禮上滿溢「洋蔥」，池上青農魏瑞廷今年憑著「青農軟實力，創造台灣版拿破崙之村的故事」與「應用區塊鏈找尋農業新契機」等創新事蹟，獲選「農漁環圖類」傑出青年，語帶哽咽的感恩亡母在世的期勉，鼓勵他「台灣這塊土地上最棒人」，振臂高呼「我做到了」，且期許自己未來會繼續成為台東的驕傲。

發表當選感言嘎然停頓且語帶哽咽，魏瑞廷突然想起母親在世時的諄諄教誨和期盼，真情流露令人動容。魏瑞廷說，為了要將十大傑出青年的榮輝獻給母親，反覆練習好幾遍得獎感言，唯恐會在頒獎台上失控爆哭，他要驕傲的向台東鄉親說，這個獎他為台東留下來了。

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魏瑞廷說，他在上週就將頒獎典禮邀請卡燒給天上的母親，也邀請她一同參與，主辦單位國際青商會得知這個消息，很貼心的替母親製作貴賓卡以及保留一個特別座位，完成她想在台下看著自己兒子參加頒獎典禮的心願。

魏瑞廷說，想到這裡還是會鼻酸想哭，獲得此獎對他來說意義非凡，因為他想證明台東鄉村孩子也是能夠跟全台優秀的佼佼者一起競賽，更希望將母親對台灣這塊土地的單純信念傳遞給所有人，並要大聲在背後默默支持與鼓勵的妻子說聲感謝，榮耀與妻子共享。

魏瑞廷說，獲獎讓家鄉覺得榮耀，未來會以同樣精神讓池上再創卓越，他也邀請池上鄉民明年與他一同透過改變實現，讓池上不斷蛻變，成為活力新鄉鎮。

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