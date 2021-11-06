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    原民傳統射箭賽今登場 400好手同場較量

    第一屆箭無虛發原民傳統射箭賽今在屏東來義高中登場。（記者王榮祥翻攝）

    第一屆箭無虛發原民傳統射箭賽今在屏東來義高中登場。（記者王榮祥翻攝）

    2021/11/06 16:40

    〔記者王榮祥／高雄報導〕第一屆東南區箭無虛發原住民族傳統射箭賽，今在屏東縣來義高中盛大舉辦，邀集台灣東南部八縣市原住民族參與傳統射箭比賽，共有87組隊伍參賽、400餘位選手同場較量，也共同傳承原民文化。

    射箭賽由台灣原住民族傳統射箭技藝文化運動協會主辦，行政院南部聯合服務中心指導；行政院南服中心副執行長陳文亮表示，射箭是台灣原住民傳統技藝，透過比賽可培育傑出原住民族傳統射箭人才，並發揚及傳承原住民族傳統射箭技藝。

    立委伍麗華指出，原民族人非常重視體育，盼藉由傳統射箭賽，將原民傳統生活中重要的一部份，讓年輕族人有所了解，非常感謝來義高中提供優質場地，讓各縣市射箭好手能在此一較高下，進而有機會練習，強健身體。

    主辦單位說明，此次參與賽事選手來自東南區八縣市原住民族人，分為公開組及青少年組，戰況激烈，早上有團體公開賽及青少前決賽，下午則進行公開男子組複賽及決賽、女子決賽等賽事，其中公開團體組第一名可獲1萬5千元獎金及獎盃一座。

    開幕儀式在精彩拳擊舞表演後，進行致詞及運動員宣誓，接著由南服中心副執行長陳文亮、協會理事長范經生、屏東縣來義鄉長莊景興、屏東縣府原民處處長顏成仁進行開弓儀式，在原住民族人選手協助下，手持弓箭完美射箭成功。

    第一屆箭無虛發原民傳統射箭賽今登場。（記者王榮祥翻攝）

    第一屆箭無虛發原民傳統射箭賽今登場。（記者王榮祥翻攝）

    第一屆箭無虛發原民傳統射箭賽今登場，有四百多位選手參加。（記者王榮祥翻攝）

    第一屆箭無虛發原民傳統射箭賽今登場，有四百多位選手參加。（記者王榮祥翻攝）

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