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    關渡橋下道路研議取消禁行機車 五股往八里方向擬先試辦

    新北市交通局認為，八里往五股平面道路若開放機車通行，恐影響下匝道車流紓解、增加車流交織風險，需審慎評估。（記者周湘芸攝）

    新北市交通局認為，八里往五股平面道路若開放機車通行，恐影響下匝道車流紓解、增加車流交織風險，需審慎評估。（記者周湘芸攝）

    2021/11/06 16:40

    〔記者周湘芸／新北報導〕關渡大橋八里及五股往來平面道路，自2016年受五股端匝道拓寬影響，暫改為禁行機車，機車族需自頂罟一街繞行。新北市議員鄭宇恩近日現勘，他說，上橋匝道已取消車種分流、下橋加裝分隔護欄，應將路權還給騎士。交通局交通管制工程科長陳建成說，五股往八里可規劃先試辦，八里往五股方向則需再評估。

    鄭宇恩說，關渡大橋今年新增雙主柱護欄壓縮五股端車流，2016年五股端匝道拓寬增加車流的考量已不存在，加上上橋匝道現改為混和車道，平面段若仍維持車種分流，不僅徒增交織風險，也容易讓用路人混淆。

    鄭宇恩指出，五股及八里往來機車被引導繞道的道路環境相當差，八里往五股方向要和大量貨車共用狹窄巷弄；五股往八里端的機車引道則是將機車引近河濱巷弄，且匯入點位在關渡橋八里端下橋引道的視線死角，更顯危險。

    公路總局中和工務段段長游旻達說，平面段僅有1組禁行機車標誌設於公路總局轄管路段，預計11月底前完成龍米路及87巷口的交通流量調查，並規劃調整方案提供交通局參考。

    陳建成說，關渡橋五股往八里平面車道，考量龍米路車道配置為雙向各2線道，目前機車可行駛內側車道，且往八里方向車流量較少，對快車道服務水準及交織影響較低，可規畫試辦開放機車行駛，但需提前預告分流。

    陳建成指出，八里往五股平面道路部分，因下橋匝道配置為2快車道及1機車專用道，往五股方向龍米路車道配置為3快車道及1機車專用道，若開放機車通行恐影響下匝道車流紓解，及增加車流交織風險，仍需審慎評估。

    新北市鄭宇恩近日邀集相關單位現勘，研議關渡大橋下往返八里及五股平面道路開放機車行駛。（新北市議員鄭宇恩提供）

    新北市鄭宇恩近日邀集相關單位現勘，研議關渡大橋下往返八里及五股平面道路開放機車行駛。（新北市議員鄭宇恩提供）

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