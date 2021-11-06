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    南市表揚特優、資深里長 他同時獲2殊榮

    南市大內區石城里長楊聰進（中）是唯一同時獲頒特優里長及20年資深里長兩項殊榮的里長，由市長黃偉哲（左二）表揚。（記者楊金城攝）

    南市大內區石城里長楊聰進（中）是唯一同時獲頒特優里長及20年資深里長兩項殊榮的里長，由市長黃偉哲（左二）表揚。（記者楊金城攝）

    2021/11/06 15:32

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市今天（6日）表揚110年度特優里長、績優民政人員暨資深里鄰長共151人，由市長黃偉哲頒獎表彰受獎人為民服務的辛勞與努力。其中，大內區石城里長楊聰進是唯一同時獲頒特優里長及20年資深里長兩項殊榮的里長，他是八八風災時的救災英雄。

    黃偉哲表示，特別感謝各位里長、鄰長以及民政人員，在防疫的關鍵時刻，不辭辛勞，挨家挨戶為里民宣導防疫措施，協助里民登記疫苗及接種。台南在武漢肺炎疫情中，確診數最少、加零天數最多，都是醫護人員、民政人員、里鄰長辛苦努力的成果。

    黃偉哲說，市府對於地方的建議一定會全力以赴，感謝里長、鄰長對於各項市政推動的協助，以及肩負與民眾溝通的橋樑，期許未來大家一起做得更好，讓市民過得更好。

    南市府今天表揚特優里長64名、績優民政人員60名、資深里長（服務滿30年）6名、資深里長（服務滿20年）4名、資深鄰長（服務滿70年）1名、資深鄰長（服務滿60年）8名及資深鄰長（服務滿50年）8名，共有151位現場接受表揚。

    另有服務滿30、40年以上之資深鄰長共171名，則由公所代為轉頒市府獎狀，表達對他們的敬意。

    今年獲頒服務滿30年的資深里長6人，有新營區永平里陳國安、北門區雙春里李連興、善化區頂街里蘇坤欣、東區崇德里陳福來、南區金華里柯崑城及安南區梅花里蔡和豐。

    最資深且最年長的鄰長，為中西區藥王里第5鄰鄰長95歲郭其金，服務里民已逾70年。

    另有下營區茅營里李春松、佳里區海澄里楊甲祥、民安里林榮欽、西港區劉厝里劉基浩、檨林里謝鬧蔭、善化區文昌里楊文盤、六分里胡炳富、左鎮區澄山里楊金棟等8位鄰長則服務超過一甲子。

    同時獲頒特優里長及20年資深里長的楊聰進，在12年前八八風災時，開車在庄內廣播和疏散里民逃難或往高樓逃生，救了很多人，自己家中被洪水淹到二樓高，差點沒命。災後，他出動怪手、推土機、水車幫忙善後清掃，經營土木營造的他至今仍是里內、公所的好幫手。

    服務滿30年的東區崇德里長陳福來（右），由市長黃偉哲（中）、東區區長顏能通（左）表揚。（記者楊金城攝）

    服務滿30年的東區崇德里長陳福來（右），由市長黃偉哲（中）、東區區長顏能通（左）表揚。（記者楊金城攝）

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