中市惠來里福德祠「修建50週年慶」 盧秀燕參拜贈匾

中市惠來里福德祠舉行「修建50週年慶」，市長盧秀燕前往參拜。（市府提供）

2021/11/06 14:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距今已有300餘年歷史的中市西屯區惠來里福德祠，於民國60年里民集議興建寺亭，至今屆滿50週年，今（6）日舉行「修建50週年慶」活動，市長盧秀燕前往參拜，同時頒贈「福佑四方」匾額誌慶，感謝廟方長年對地方的貢獻，祈求土地公繼續庇佑市民平安、市運昌隆。

盧秀燕表示，台中市共有400多座福德祠，惠來里福德祠創立於清朝時期，最初以3顆大石頭為祠，於民國60年興建寺亭，至今屆滿50週年，多年來庇佑市民，更致力推行公益。

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市府同時揭幕「蛻變台中市影像展」，展出優秀影像工作者及民眾記錄的珍貴歷史照片，呈現台中市50年來人文、地理、文化、民俗風情的蛻變，也邀請「台中木偶劇團」及傳統技藝職人現場演出，結合文化藝術活動推廣，提升市民文化視野。

民政局表示，惠來里福德祠以推行公益、教育、文化藝術為宗旨，每年規劃公益慈善日，頒贈弱勢補助金、績優獎學金等，嘉惠西屯區22所國中小學。

同時拋磚引玉捐贈相關器材給消防及警察單位充實警消設備，也透過各慈善基金會協助更多需要幫助的民眾，創造安定和諧的社會。

惠來里福德祠同時舉辦公益慈善日活動，捐贈9家慈善基金會每單位經費6萬元及捐助惠來里內6所國中小學校助學金共20萬元，同時頒發國中、小學生德智體群美獎勵金，國小組共頒贈15所國小，每所10人，每人獎勵金1500元；國中組則頒贈7所國中，每校5人，每人獎勵金3000元，還有高中、大學績優獎學金共166人，每位3000元，藉此回饋鄰里。

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