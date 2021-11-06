疫情趨緩農曆年後可能放寬邊境管制 專家：不應輕易開放

農曆年後可能鬆綁邊境管制措施，但專家認為不可放鬆。（資料照）

2021/11/06 14:09

〔記者楊媛婷／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情平穩，因應大量國人可能將陸續返台，中央流行疫情指揮中心日前宣布12月14日開始實施入境者將有「10+4」，10天在防疫旅館、4天在家檢疫，衛福部次長薛瑞元今表示，春節後最大的挑戰是可能會開放邊境，但專家表示，邊境不可以輕易開放，擔憂若輕易開放，可能又會有諾富特飯店群聚事件。

薛瑞元今天（11/6）出席「第74屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮」，他致詞表示，國內防疫優先，但接下來農曆春節會有很人返鄉，也有很多國家逐步開放邊境，若疫情平穩，農曆年後台灣也要集思廣益來思考邊境開放的問題，他表示若要開放邊境有些前提，包含疫苗覆蓋率必須比較高，才能對社區有比較好的防護力，接下來談開放邊境才有意義，否則台灣也難以承受風險，他說若台灣要開放邊境，也會是穩步向前、逐步來做。

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中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬則指出，指揮中心這次開放「10+4」的措施，並未經過專家會議討論，也說若施行後，應該要密切評估對社區疫情有沒有衝擊，對於可能若要放寬邊境管制，他持不同看法，認為邊境嚴管是防疫的重點，認為不可以輕易開放，即使農曆春節後也不應開放，他說上次邊境管制措施放寬後，今年就爆發諾富特飯店群聚事件，如果輕易開放，「真的不要命了」，他也說如果指揮中心要開放邊境，應該先評估是否讓航空機組人員預防性投藥，給予新冠病毒治療藥物，避免成為防疫破口。

醫師公會全聯會理事長邱泰源說，今年新冠肺炎疫情延燒，全國5萬多名醫師及醫事人員日夜執行防疫工作，努力守護國人生命健康安全，共同守護全民健康。

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