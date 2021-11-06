郭董也來接駕...北港朝天宮媽祖環台祈福 首站駐駕中和福和宮

財團法人北港朝天宮舉辦「慈悲列車環島除災祈福之旅」，首站抵達板橋火車站，鴻海集團創辦人郭台銘（左二）到場接駕。（記者何玉華攝）

2021/11/06 13:15

〔記者何玉華／新北報導〕財團法人北港朝天宮舉辦「慈悲列車環島除災祈福之旅」，恭請媽祖搭乘台鐵環台連結全台宮廟之力，為疫情、鐵道傷亡生靈祈福；今（6）日首站抵達板橋火車站，由民政局長柯慶忠代表新北市府接駕，鴻海集團創辦人郭台銘及地方民意代表也到場，媽祖聖駕及眾神將陣頭隊伍將沿途停駕板橋慈惠宮、接雲寺、妙雲宮、後埔福德宮後，駐駕中和福和宮3日舉辦法會。

財團法人新北市中和福和宮董事長游炎川說，北港朝天宮媽祖來到中和區，除廣濟宮、福和宮外，中和區里長聯會謝森儒會長也率中和區全體里長共同接駕。中和廣濟宮、福和宮與北港媽祖的因緣有143年以上，中和廣濟宮雖是主祀開漳聖王的廟宇，然廟內所副祀的五尊媽祖，其中一尊即由北港朝天宮分靈而來，淵源深厚。

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游炎川說，北港朝天宮媽祖來中和福和宮駐駕是百年盛事，即日至8日駐駕3天期間將舉辦超渡、消災祈福法會，也是福和宮首次舉辦，祈求除疫息災、為歿者祈求拔薦超脫、為市民賜福安康，並特別準備5000包平安鹽，與信眾結緣帶回保平安，另也進行線上直播，讓無法前往的民眾在家也能共修。

媽祖聖駕大約11點半抵達板橋火車站，吸引不少民眾聚集參拜，柯慶忠表示，北港朝天宮媽祖是全台媽祖信仰中心之一，香火鼎盛，遠道來駐駕新北，保佑市民安康富順；也感謝活動主辦單位及各參與宮廟依規定提報防疫計畫，全力做好防疫措施，讓活動順利進行。

財團法人北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，媽祖環島祈福之旅途中安排北、中、南、東的宮廟定點駐駕賜福，經媽祖指示北部選擇新北，希望透過法會誦經為台灣祈福，祈求除疫息災，法會結束後將移駕至下一站台北市木柵聖母宮。

板橋慈惠宮主任委員許三郎指出，全台各大媽祖廟交流頻繁，北港朝天宮媽祖蒞臨新北，板橋各大寺廟響應接駕；慈惠宮至接雲寺府中路段信眾沿途徒步跟隨，相當熱烈。

財團法人北港朝天宮舉辦「慈悲列車環島除災祈福之旅」，今天早上11點多抵達板橋火車站，沿途信徒爭相參拜、拍照。（記者何玉華攝）

財團法人北港朝天宮舉辦「慈悲列車環島除災祈福之旅」，今天早上11點多抵達板橋火車站，沿途信徒爭相參拜、拍照。（記者何玉華攝）

北港朝天宮舉辦「慈悲列車環島除災祈福之旅」，首站抵達板橋火車站，媽祖聖駕及眾神將陣頭隊伍沿途停駕板橋慈惠宮、接雲寺、妙雲宮、後埔福德宮後，駐駕中和福和宮3日舉辦法會。 （記者何玉華攝）

財團法人北港朝天宮舉辦「慈悲列車環島除災祈福之旅」，今天早上11點多抵達板橋火車站，將在中和福和宮駐駕3天。（記者何玉華攝）

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