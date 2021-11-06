新北中信特攻籃球隊亮相 3任警政署長齊聚宣示反毒信念

「新北中信特攻籃球隊」首度亮相，在中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒（左二）與副董事長王卓鈞（右二）的見證下，由中國信託育樂股份有限公司董事長陳國恩（右）致贈「勇氣黃」主場戰袍給新北市長侯友宜。（記者何玉華攝）

2021/11/06 12:39

〔記者何玉華／新北報導〕「新北中信特攻籃球隊」今（6）天舉行開賽記者會，以新莊體育館作為主場館，透過冠名合作，強化球隊屬地主義；新北市長侯友宜說，藉由「新北中信特攻籃球隊」成就新北市做大事，中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒說，這支球隊不只是打籃球，還要為反毒代言，讓年輕人認識毒品的危害，透過運動遠離毒品。

新北市政府體育處指出，T1 LEAGUE職籃聯盟2021-2022賽季，將於11月27日展開，由新北中信特攻、台灣啤酒英熊、桃園雲豹、台中太陽、台南台鋼獵鷹和高雄海神等6支球隊互相較勁。新北中信特攻隊將於12月第一個週末在新莊體育館迎接主場賽程，12月4日開幕戰迎戰台灣啤酒英熊；12月5日接著對戰高雄海神。

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「新北中信特攻籃球隊」首度亮相，在中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒與副董事長王卓鈞的見證下，由中國信託育樂股份有限公司董事長陳國恩致贈「勇氣黃」主場戰袍給新北市長侯友宜，象徵攜手合作，期許在每場球賽中發揮「特攻精神」，拿下T1 LEAGUE首賽季總冠軍。

侯友宜說，要讓一個城市偉大，最重要是凝聚所有市民的團結和向心力，並創造讓市民更榮耀、對夢想勇於努力向前的一種球類運動、團隊運動；籃球是全國最關注的運動，新北市是全國最大市，當然要做大事，更要藉籃球成就大事，讓「新北中信特攻籃球隊」成就新北做大事。

記者會上齊聚三任前內政部警政署長侯友宜、王卓鈞、陳國恩，辜仲諒指出，正呼應球隊反毒的精神，球隊英文隊名「DEA」正是源於美國緝毒局的簡稱，象徵中國信託與許多企業反毒的堅定信念。

辜仲諒說，從美國1960年毒品氾濫以來，美國只做一件事就讓毒品大幅下降，就是在大城市舉辦各式各樣的街頭活動，如街舞等，消耗年輕人精力，也借此讓年輕人知道現在各式毒品的多樣化、危害，透過運動遠離毒品誘惑。

「新北中信特攻籃球隊」亮相，將以新莊體育館作為主場館，透過冠名合作，強化球隊屬地主義。（記者何玉華攝）

「新北中信特攻籃球隊」是2021年全運會新北市男籃代表隊選手。（記者何玉華攝）

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