曾被嫌太小種不活 桃市免費苗木今年「長高了」

桃園市每年配發的免費苗木平均達10萬株，其中，龜山苗圃已轉型為生態園區，兼具育苗、教育、休憩等功能。（桃市府農業局提供）

2021/11/06 11:24

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市有龜山、石門、八德3大苗圃，免費苗木申請已開始受理，今年度預計配發10萬株，過去有議員、民眾質疑苗木太小、枝幹太細種不活，桃市府農業局林務科長傅瀅濱表示，今年度配發的苗木規格較往年大，灌木高度增加至60公分、喬木100公分以上，同樣會隨苗木發送植栽指南，提高民眾栽種的存活率。

近幾年社區、機關、學校或是個人，在閒置土地植栽綠美化需求高，根據農業局統計，桃市每年無償配發的苗木平均在10萬株左右，2019年、2020年分別配發11萬9000株、10萬4000株。

請繼續往下閱讀...

傅瀅濱表示，除了熱門的茶花、杜鵑、月橘（七里香）、肖楠、櫻花，今年度增加桃金孃、梔子花、山櫻花等樹種，預估苗木總配發量維持在10萬株，如以社區、里等團體方式可至各區公所申請，達一定數量後會將苗木統一配送至公所，方便民眾就近領取；而個人可向農業局申請，須自行至龜山或石門苗圃載運，申請上限為200盆，大量申請需提供栽種地資料，以評估環境是否適宜。

傅瀅濱表示，往年灌木、喬木高度都在30到50公分，今年灌木、喬木分別拉高到60、100公分以上，並隨苗木發送植栽指南，提高民眾栽種的存活率，欲申請請至農業局網站下載申請書，預計明年3月前、較適合植樹的季節陸續完成配發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法