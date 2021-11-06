11/06 各報重點新聞一覽

離職警員溫俊龍走私324塊、30億元海洛因磚。（資料照）

2021/11/06 06:28

自由時報

離職警走私30億海洛因 判無期

離職警員溫俊龍是南台灣知名的「偷渡大王」，道上兄弟要「坐桶子」（偷渡）第一個就想到他，他打通黑道及漁界關係後認識不少「金主」，又成了大毒梟轉進利潤更高的運毒領域，但去年栽了大跟頭，被查獲漁船走私一百廿六公斤、黑市價逾卅億元的海洛因磚。屏東地院認定溫男是首謀，他卻只承認是受僱的小角色，依運輸一級毒品罪將他重判無期徒刑，另三名共犯分別判十二至十四年不等；犯罪工具「億豐滿」號漁船已拍賣。

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國民黨第一槍 宜蘭縣長林姿妙反核四

針對「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」等四項公投案，國民黨主張「四個同意」，宜蘭縣長林姿妙昨公開和國民黨主席朱立倫唱反調，她在議會答詢時說，沒有安全就沒有商轉，為了宜蘭四十五萬縣民健康，她反對重啟核四。

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美參議員提「台灣嚇阻法案」// 每年軍事融資557億 助台抗中

美國國會參議院共和黨人四日提案協助台灣對抗與日俱增的中國壓力，尋求未來十年每年提供台灣二十億美元（約台幣五五七．八七億）軍事融資與其他協助，以強化台灣在抗中上的嚇阻力。

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聯合報

邱國正投書美媒「台灣不會對中國投降」

美國華爾街日報四日刊出我國防部長邱國正投書，他撰文指出，台海局勢受到全球前所未有關注，各國皆對中國大陸崛起有所警覺，當前局勢是他從軍四十年來最具挑戰性的時刻。邱國正表示，雖然台灣軍力不是中國大陸的對手，但是絕不會投降。

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學生模仿魷魚遊戲 家長憂暴力滲透校園

韓劇《魷魚遊戲》在台開播掀起熱潮，也成為不少孩子萬聖節造型首選；有國小在萬聖節前夕，由大人身著粉色工裝當殺手，還拿道具槍作勢射擊，學生全程目睹；也有教師看見小學生下課玩起「血腥木頭人」，用手中的紙槍「射爆」輸家，種種跡象讓家長憂心暴力已進入校園，更怕後續帶來模仿與校園霸凌。

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中國時報

美海軍部長：中國接管台灣 將衝擊美國全球經濟安全

台海情勢緊張，持續成為國際關注議題。美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）4日稱中國為美國的「頭號威脅」，並指出，中國意圖有朝一日以和平或軍事手段接管台灣，這將會對美國經濟安全、乃至全球經濟穩定造成最嚴峻的衝擊。新加坡國防部長黃永宏則在同一場合強調說，台灣問題是一條「深紅線」，各國應該遠離這條線，否則靠得太近就會有誤判形勢的可能。

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替代役明年召訓3000人 逐年增加 義務役役期延長 認真思考

兩岸關係緊張，因應兵源吃緊，繼國防部明年將針對後備軍人試行14天教育召集新制，內政部長徐國勇昨證實將增加備役替代役召訓；過往役政署每年召訓1600名備役替代役，明年將增至3000人，並視情況逐年增加。此外，立委質詢現行義務役役期僅4個月，是否因應兩岸情勢升溫調整？國防部長邱國正表示，役期是否加長要經過程序，「我們也很認真在思考」。

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宜蘭縣長林姿妙與國民黨主席朱立倫唱反調，表示為了宜蘭45萬縣民健康，她反對重啟核四。（記者林敬倫攝）

美國國會參議院共和黨人提「台灣嚇阻法」，強化台灣在抗中上的嚇阻力。圖為主要提案人參議員里契。（路透檔案照）

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