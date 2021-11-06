離職警走私30億海洛因 判無期

離職警員溫俊龍走私324塊、30億元海洛因磚。（資料照）

2021/11/06 05:30

〔記者李立法／屏東報導〕離職警員溫俊龍是南台灣知名的「偷渡大王」，道上兄弟要「坐桶子」（偷渡）第一個就想到他，他打通黑道及漁界關係後認識不少「金主」，又成了大毒梟轉進利潤更高的運毒領域，但去年栽了大跟頭，被查獲漁船走私一百廿六公斤、黑市價逾卅億元的海洛因磚。屏東地院認定溫男是首謀，他卻只承認是受僱的小角色，依運輸一級毒品罪將他重判無期徒刑，另三名共犯分別判十二至十四年不等；犯罪工具「億豐滿」號漁船已拍賣。

偷渡大王 載運126公斤毒磚闖關

檢方調查，溫俊龍與王文彬、李嘉峯、林澤富等人組成走私集團，去年七月由船長林澤富駕「億豐滿」號漁船從恆春後壁湖漁港出海，前往貓鼻頭南方約一百浬處與不詳運毒母船會合，接運大批毒品，返航時在恆春外海被海巡艇截獲，檢、巡在暗艙起出三百廿四塊海洛因磚，包裝顯示是在緬甸金三角製造，走陸路運到越南後，再循海線出境。

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溫俊龍落網後堅稱只是受僱，但檢方查出他負責整起籌劃運毒，還出三百萬、二百萬及一百萬元高價，拉王男三人入夥，並先支付廿五至五十萬元不等前金。

屏東地院合議庭認為，溫俊龍犯罪集團危害社會甚鉅，溫當過警察，知法犯法，惡性重大，將他判處無期徒刑，褫奪公權終身；負責開船接運毒品的林澤富判十四年；協助謀議運毒計畫的王文彬及李嘉峯各判十三年、十二年；原被列為共犯的王姓、李姓兩名男子，證據不足獲判無罪。

五十一歲的溫俊龍，原是屏東縣里港警分局警員，十多年前洩密擄車勒索集團被免職，之後到金門從事走私及偷渡勾當，道上兄弟犯重大刑案要潛逃，常找他協助，兩年前台中沙鹿茶館命案兩名槍手，也是透過溫偷渡中國，在南部有「偷渡大王」封號；他去年與東南亞毒梟搭上線，策劃海線運毒行動，執法機關掌握線報將他逮捕。

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