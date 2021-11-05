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    背風渦旋影響 西半部空品一路差到週日

    潮州空品測站即時影像。（取自環保署空氣品質監測網）

    潮州空品測站即時影像。（取自環保署空氣品質監測網）

    2021/11/05 16:32

    〔記者羅綺／台北報導〕環保署表示，昨日東北風減弱轉為偏東風，在台灣海峽上空產生「背風渦旋」，導致西半部地區不但風速弱、污染物不易擴散，還因背風渦旋將污染帶往內陸。環保署預測，這波空品不佳狀況會持續到週日，提醒西半部地區民眾多加注意，做好自我防護。

    環保署監資處長張順欽指出，這兩天環境風速減弱，中部內陸幾乎呈現靜風，本地產生的污染不易擴散。晚上到清晨混合層高度變低，造成近地表污染濃度持續上升；白天溫度升高後，混合層高度會變高，對流增強，會使PM2.5濃度略降，但天氣晴朗溫高會因光化作用產生臭氧，導致下午時空品再度不佳。

    張順欽說，這種受天氣變化加劇空品不佳的現象在週日前都會出現，直到下週一東北季風來，且要強度夠強，才有望改善。

    環保署自週二預報發現不利空品的氣象趨勢後，已聯繫台電公司及各地方政府提前展開應變措施；總計台電台中、興達及民營麥寮等燃煤電廠於11月3日及4日降載電量達2萬0246.8萬度，減排硫氧化物49.5公噸，氮氧化物0.4公噸，懸浮微粒2公噸，每日降載幅度約為這3座燃煤電廠45％。

    另外在地方政府方面，中南部地區已執行152家工廠稽查、通知73家工廠自主管理或排放減量，其他還有露天燃燒、餐飲業與營建工地巡查，道路洗掃以及相關宣導防護措施等。

    環保署強調，這波的空品不良狀態與本地排放受氣象條件不利擴散影響，在工廠端等固定污染源已經有各種管制機制減少排放；也建議民眾多搭乘大眾運輸協助減輕環境負荷，共同為維護空氣品質盡一份心力。

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