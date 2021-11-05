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    雄中生騎單車穿越台鐵車站無視勸阻 遭PO網惹議

    學生經勸阻仍無視，騎單車往潮州車站內而去。（翻攝自Dukoff血汗臺鐵）

    學生經勸阻仍無視，騎單車往潮州車站內而去。（翻攝自Dukoff血汗臺鐵）

    2021/11/05 15:34

    〔記者許麗娟／高雄報導〕台鐵屏東潮州站邱姓副站長日前巡視車站時，發現有2名學生騎單車往車站內方向，他當場連問「車站可以騎嗎？」結果被無視，學生仍騎車穿越車站大廳，因此將影片貼上網站並詢問「離譜行徑，請告訴我這是哪個學校？」事後得知是雄中學生，但也引起其他雄中生不滿學校被公審，而校方獲知後，除將聯繫致歉，也將對學生後續教育和宣導。

    邱姓副站長指出，事發在2日下午5點左右，因車站常有旅客騎單車穿越進出前、後站，特別是下午尖峰時間，當天下班想順道巡視車站場地，就看到2名學生騎單車從眼前過來，他直問「車站可以騎嗎？車站可以騎嗎？」但其中1人先是停煞一下，後來拐個彎還是騎往車站內，他在後頭追跑還一直被甩開。

    邱姓副站長說，由於社區及進出車站以老人居多，擔心這樣的行為很容意撞傷心，加上學生明知故犯的行為他相當生氣，加上自己對該校不熟悉，才會將影片上傳網站，詢問「離譜行徑，請告訴我這是哪個學校？校徽是倒三角形，運動服衣褲的側面都是粉藍 」，希望若校方得知可對學生的行為進行輔導，所以沒做馬賽克，但沒想到引起雄中學生不滿被針對。

    雄中校方得知後，也發聲明表示，證實影片中2名同學騎腳踏車穿越潮州車站的迴廊，確實為雄中的學生，並已針對學生交通安全部分進行輔導，並於下周召開相關會議，討論對學生後續教育和宣導問題。

    校方指出，今天（5日）也致電台鐵潮州車站，因副站長休假，預計下周一會再聯繫致意，經和站長說明學校處置，站長也認為，學生能了解行為不適當，並願意改過即可。校方也會檢討此次事件，並對學生再次宣達各項交通安全法規和原則。

    台鐵潮州車站常有人騎單車穿越大廳通行前後站，11月2日有2名學生騎單車欲往車站內騎，被副站長勸阻。（翻攝自Dukoff血汗臺鐵）

    台鐵潮州車站常有人騎單車穿越大廳通行前後站，11月2日有2名學生騎單車欲往車站內騎，被副站長勸阻。（翻攝自Dukoff血汗臺鐵）

    學生經勸阻仍無視，騎單車往潮州車站內並穿越大廳到後站揚長而去。（翻攝自Dukoff血汗臺鐵）

    學生經勸阻仍無視，騎單車往潮州車站內並穿越大廳到後站揚長而去。（翻攝自Dukoff血汗臺鐵）

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