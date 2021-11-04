為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    外送員超速、違規臨停、闖紅燈比例高 新北交通局擴大舉辦駕駛訓練

    新北市交通局針對外送員三大違規行為，擴大辦理訓練課程。（新北市交通局提供）

    新北市交通局針對外送員三大違規行為，擴大辦理訓練課程。（新北市交通局提供）

    2021/11/04 13:29

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市警察局統計，外送員交通事故平均每月有38件、違規案件158件，近期有略增加趨勢，其中超速、違規臨停及闖紅燈是外送員3大交通違規行為。新北市交通局特別擴大辦理外送員機車安全駕駛訓練課程。

    交通局長鍾鳴時表示，疫情改變了民眾的生活習慣，大量使用網路派送的消費型態已成日常生活，也帶動外送訂單業績平均成長2至3成，但也反映在外送員的交通違規與交通事故件數的增加，為加強外送員的交通安全與防禦觀念，特別擴大辦理外送員機車安全駕駛訓練課程。

    交通局交通安全科科長林昭賢說，外送員機車安駕訓練課程是藉由模擬外送駕駛情境，講授教導緊急煞車、轉彎要領、變換車道及防禦駕駛等觀念，提供外送員機車安全騎乘手冊做為參考教材，希望外送員更了解用路安全觀念，有正確騎乘和防禦駕駛能力。

    林昭賢表示，新北市勞工局在2019年11月輔導成立「新北市餐飲代訂派送人員職業工會」，提供外送員相關保險和保障福利，勞工局並研擬「新北巿外送平台業者管理自治條例（草案）」送議會審查中，希望規範外送平台業者重視外送員的管理及交通安全宣導。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    外送機車全國擴大路檢 抓到無照等5件違規
    2021/11/02 22:17

    外送機車全國擴大路檢 抓到無照等5件違規
    體恤外送員！佛心店家「天井垂降」 取餐免上樓
    2021/11/02 00:12

    體恤外送員！佛心店家「天井垂降」 取餐免上樓

    中路特區純住宅 合雄5號花園綠生活
    花蓮公正包子前違規停車多 科技執法5個月開3000多張罰單
    2021/11/01 17:54

    花蓮公正包子前違規停車多 科技執法5個月開3000多張罰單
    保障外送員勞權 西班牙「騎士法」讓外送市場大洗牌
    2021/10/31 18:00

    保障外送員勞權 西班牙「騎士法」讓外送市場大洗牌

    到自由五倍券專區 看新聞抽林口亞昕喜來登住宿券
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播