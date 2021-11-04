外送員超速、違規臨停、闖紅燈比例高 新北交通局擴大舉辦駕駛訓練

新北市交通局針對外送員三大違規行為，擴大辦理訓練課程。（新北市交通局提供）

2021/11/04 13:29

〔記者何玉華／新北報導〕新北市警察局統計，外送員交通事故平均每月有38件、違規案件158件，近期有略增加趨勢，其中超速、違規臨停及闖紅燈是外送員3大交通違規行為。新北市交通局特別擴大辦理外送員機車安全駕駛訓練課程。

交通局長鍾鳴時表示，疫情改變了民眾的生活習慣，大量使用網路派送的消費型態已成日常生活，也帶動外送訂單業績平均成長2至3成，但也反映在外送員的交通違規與交通事故件數的增加，為加強外送員的交通安全與防禦觀念，特別擴大辦理外送員機車安全駕駛訓練課程。

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交通局交通安全科科長林昭賢說，外送員機車安駕訓練課程是藉由模擬外送駕駛情境，講授教導緊急煞車、轉彎要領、變換車道及防禦駕駛等觀念，提供外送員機車安全騎乘手冊做為參考教材，希望外送員更了解用路安全觀念，有正確騎乘和防禦駕駛能力。

林昭賢表示，新北市勞工局在2019年11月輔導成立「新北市餐飲代訂派送人員職業工會」，提供外送員相關保險和保障福利，勞工局並研擬「新北巿外送平台業者管理自治條例（草案）」送議會審查中，希望規範外送平台業者重視外送員的管理及交通安全宣導。

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