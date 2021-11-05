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    五輕舊址設後勁生態公園 環團提3訴求促高市府兌現承諾

    中油高雄煉油廠（右半邊）空拍圖。（高市府提供）

    中油高雄煉油廠（右半邊）空拍圖。（高市府提供）

    2021/11/05 14:46

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府今天在中油高雄煉油廠宏南訓練教室，舉辦「楠梓產業園區設置計畫」環境影響說明書公開會議，由於傳聞台積電將進駐中油高雄廠（五輕）舊址，環團提出3項訴求，包括市府應兌現承諾，於五輕舊址設立後勁生態公園等。

    包括地球公民基金會、後勁社會福利基金會、環境權保障基金會，今天向高雄市政府提出下列3項訴求：

    第一、高雄市政府應兌現過去承諾，於中油高雄廠舊址設立後勁生態公園，納入後勁居民的需求與建議，以能兼顧生活品質與科學園區發展的「產業共生」模式，進行規劃設計。

    第二、園區應以「生態型工業區」為目標發展，以科學園區政策環評為基準，規劃新廠區，並納入循環經濟、淨零園區概念，來處理用水、用電、毒化物管理、廢棄物、空污與交通等重大議題。

    第三、市府應提出中油高雄廠舊址整體規劃方案，也讓後勁居民了解未來土地的利用與污染整治情形。

    環團指出，2015年底，中油履行過去承諾，關閉位於後勁的中油高雄廠（五輕），過去民間團體曾主張，中油高雄廠關廠後，應參考德國魯爾工業區的轉型再造經驗，催生「後勁生態公園」，將在地居民的使用需求納入考量，規劃具有工業遺址保存、生態休憩、污染教育等功能的生態公園，重建後勁與半屏山的地理連結，迎接「後勁新生」。

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