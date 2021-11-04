超可愛！《天竺鼠車車》一卡通推出 嗶卡就唱歌給你聽

一卡通宣布推出《天竺鼠車車》一卡通。（圖片擷取自一卡通官網）

2021/11/04 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕年初時，動畫《天竺鼠車車》爆紅，可愛的角色及有趣的劇情在台灣掀起一陣旋風。一卡通公司宣布，取得官方角色授權，將發行2款深受大眾喜愛的角色《馬鈴薯》及《西羅摩》絨毛一卡通，嗶卡時還會附帶震動以及主題曲音效，相當有收藏價值。

2021年1月日本播映新一季的電視動畫，其中《天竺鼠車車》以3分鐘的療癒畫面稱霸全場。這部羊毛氈停格動畫由偶動畫師「見里朝希」擔任導演與腳本。短短3分鐘的《天竺鼠車車》不但藏有各種彩蛋，劇情也一點都不馬虎。雖然通篇沒有任何人聲，僅靠角色的肢體動作。但清晰且誇大的表現方式，讓人看了馬上能理解故事中的訊息。

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昨天（3日），一卡通公司發佈消息指出，已經爭取《天竺鼠車車》的角色授權，將發行2款深受喜愛的角色《馬鈴薯》及《西羅摩》的絨毛一卡通。特別的是，一卡通特別開發首創音樂加震動的功能，只要一嗶卡就會響起《PUIPUI 天竺鼠車車》主題曲，加上震動，就像天竺鼠受驚發抖的模樣。

另外，這2款一卡通的包裝盒，也特別照顧卡片蒐藏者的群眾，配合粉絲們常建議的票卡收藏蒐集需求，將包裝盒設計成透明版，方便粉絲們展示天竺車車一卡通外，包裝盒特殊的尺寸剛好可收納一卡通平常的一般平面卡，滿足收藏一卡通的玩家需求。

2款一卡通售價都是690元，若2款一起購買，則可以享有1200元的優惠價格，將於11月5日上午10點於電商平台開始販售。

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