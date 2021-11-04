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    淡北道路興建經費漲 修正計畫月底提送中央

    因應物價上漲，淡北道路興建經費增加約10億元。（新北市政府提供）

    因應物價上漲，淡北道路興建經費增加約10億元。（新北市政府提供）

    2021/11/04 18:29

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府推動淡水河北側沿河平面道路（淡北道路）興建，總經費從63.05億元調整至73.4億元的公共建設計畫修正書，將於11月底提送行政院核定；新北市長侯友宜呼籲中央，趕快核定、趕快施作，一再延宕反而會讓預算增加。

    新建工程處指出，2020年4月提出的公共建設計畫，工程總經費為63.05億元，但這一年來物價上漲，總經費調高至73.4億元。

    新北市議員陳偉杰今（4）天在市政總質詢關切淡北道路推動進度，他表示，雙北市有不同的意見，中央政府應該跳下來協調，結果反而把責任推給新北市政府，「前案未結」，行政院長蘇貞昌又提到說淡北道路要增設匝道連接關渡大橋，「這是未來式」，希望中央政府務實一點按原計畫動工。

    新北市工務局長詹榮鋒表示，淡北道路本來就有預留未來因應關渡大橋拓寬計畫的匝道，是未來式，不是現階段的工作；現階段已在9月完成北投、士林、淡水三場地方說明會，針對民眾所提問題一一回應，10月29已經由公路總局、台北市、雙北市交通平台會議確認，將會在11月底送交通部轉送行政院核定。

    陳偉杰表示，淡北道路被前後夾殺，中央有民進黨政府刁難，後有台北市民代阻撓，到底什麼時候可以動工；侯友宜表示，之前受到疫情影響，現在已經完成地方溝通，可以快速進行，也希望中央盡快核定，以免延宕造成經費預算增加。

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