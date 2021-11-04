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    第13輪126.8萬人預約 AZ第一劑再加開今下午4點起預約

    2021/11/04 14:27

    〔記者林惠琴／台北報導〕第13輪疫苗預約於今日中午12點截止，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前BNT、AZ疫苗預約量約5成，合計約126.8萬人預約。其中，由於BNT疫苗已經全年齡開放，因此不調整，但AZ疫苗第1劑將再開放10月26日前完成意願登記AZ疫苗的18至49歲民眾，可於今日下午4點起預約。

    第13輪疫苗主要提供BNT疫苗給12歲以上打第一劑、10月8日前已打第一劑的18歲以上打第二劑，符合預約資格143萬8028人，已完成預約人數78萬6944人；AZ疫苗給50歲以上打第一劑、8月27日前已打第一劑的18歲以上打第二劑，符合預約資格103萬3608人，已完成預約人數48萬1623人。

    莊人祥表示，目前BNT、AZ疫苗預約量約5成，由於BNT疫苗已經全年齡開放，因此不調整，但AZ疫苗第1劑將再開放10月26日前完成意願登記AZ疫苗的18至49歲民眾，可於今日下午4點起至明日中午12點進行預約，預計11月6日至12日接種。

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    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，AZ疫苗第1劑將再開放10月26日前完成意願登記AZ疫苗的18至49歲民眾，可於今日下午4點起預約。（資料照）

    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，AZ疫苗第1劑將再開放10月26日前完成意願登記AZ疫苗的18至49歲民眾，可於今日下午4點起預約。（資料照）

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