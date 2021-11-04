竹縣竹東親子同樂會暨微涼電影院 11/6起跑！

新竹縣竹東親子同樂會暨微涼電影院活動，本週末（6日）起跑！（竹東鎮公所提供）

2021/11/04 11:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東親子同樂會暨微涼電影院活動，本週末（6日）起跑！竹東鎮公所表示，首場親子同樂會將在台泥公園，搭配舞台表演創意市集和闖關遊戲；兩場露天電影「哆啦A夢：大雄的月球探測記」和「1/2的魔法」，則是週五播映。今年特別加碼以台泥公園為場景的Ｇather Town線上虛擬公園互動，已正式上線！

竹東鎮長張順朋表示，今年活動以「暢遊竹東 藝遊味境」為主題，11月份在4處公園登場，其中，親子同樂會週六上午9點半到下午2點舉辦，6日在竹東台泥公園（9點開幕）、13日在二重親子公園，兩場都有安排魔術秀、小丑氣球表演、說故事、英雄人偶唱跳等舞台節目，還有泡泡體驗與創意市集，今年也招募親子家庭跳蚤攤位，提供保存完整但已經用不到的物品，讓孩子體驗擺攤當老闆，同時也力行惜物愛物的精神。

請繼續往下閱讀...

活動會場將設置5個闖關關卡，讓孩子體驗公園的設施項目，全數闖關成功就有機會得到限量禮物；還規劃4個限量DIY體驗，包含雙彩飛行滑機、波波球、彩繪拍拍球以及DIY彩繪提袋。

張順朋說，微涼電影院則是週五晚間6點半舉辦，12日在大同來寮廣場將播映「哆啦A夢：大雄的月球探測記」，19日在二重埔槌球場播映「1/2的魔法」，除安排暖場演出，周邊也會有市集攤位。

另外，今年首次嘗試虛擬互動軟體Gather Town，以竹東台泥公園為場景，打造出一個線上虛擬公園，互動介面以古早年代玩Game boy RPG遊戲設計，民眾只要選擇角色及設定名字後，即可進入虛擬的公園環境，彷彿置身活動場地般，民眾也可邀請三五好友或是家人們同一時間上線互動。

遊戲設計將在公園暗藏許多活動資訊，民眾只要進入遊戲畫面並截圖，就可到服務台兌換小禮物，每場次限量25份。活動訊息可上「藝起玩竹東」官方臉書粉絲團查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法