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    竹東核心區林場舊宿舍閒置國有地 最遲12月招商

    新竹縣政府與財政部國有財產署攜手合作，針對閒置多年的竹東鎮仁愛段688地號國有土地，以設定地上權方式辦理招商，規劃作為輕旅館、醫療、休閒服務使用，最遲將在12月正式招商。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府與財政部國有財產署攜手合作，針對閒置多年的竹東鎮仁愛段688地號國有土地，以設定地上權方式辦理招商，規劃作為輕旅館、醫療、休閒服務使用，最遲將在12月正式招商。（記者廖雪茹攝）

    2021/11/03 21:37

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府與財政部國有財產署攜手合作，針對閒置多年的竹東鎮仁愛段688地號國有土地，以設定地上權方式辦理招商，規劃作為輕旅館、醫療、休閒服務使用；縣府財政處表示，經收集各界意見，正調整招商文件，最遲將在12月正式招商。

    財政處表示，由國有財產署經管的竹東鎮仁愛段688地號，面積為1838平方公尺，土地使用分區為商業區（建蔽率80%、容積率350%）。基地北臨東林路、大明路，西臨中正路，鄰近火車站及市場，位於竹東精華地區，生活機能完整。此案採設定地上權方式辦理，期間為50年，開發主體以輕旅館、醫療（醫學美容、醫療保健）、觀光及休閒服務為主要使用項目。

    財政處長黃國峯表示，經辦理預告招商說明會，出席的投資人意願不低，只是對固定權利金及營運權利金有不同看法；目前，正依各界意見研擬調整招商文件，最遲12月上網公告正式招商，屆時歡迎有投資意願廠商出席招商說明會，參與投標。

    「守護竹東林場宿舍保存行動」聯盟發起人之一的葉日嘉表示，這塊地是日治時期竹東林場宿舍群中的高階官舍所在地，雖然官舍已經拆除，目前鐵皮圍籬內雜草叢生，但部分地方人士仍認為應該要和周邊尚存的日式木造林務局老宿舍，用同屬一個聚落的概念設法整體保存。

    新竹縣文創協會理事長鄧毅中說，林務局針對日式宿舍群委託中冶造形顧問公司的設計規劃，就是一處開放空間的概念；毗連的這塊地不該設定地上權，且目前規劃會將688地號中的小巷封死，未來 東林路將無法直接進入林務局宿舍區。

    文史工作者許育綸說，不反對招標，只擔心在竹東車站到戲曲公園的文化軸線—東林路上造成景觀衝擊，且切斷與林務局宿舍群的連結，期盼建築量體能退縮、規劃開放式穿堂通後方宿舍群林業聚落。

    黃國峯說，此案土地原本就是商業區，為促進竹東經濟動能，避免土地閒置及挹注財政收入，與國有財產署攜手招商。土地開發後，預估可吸引民間投資總額約4.7億元，創造年產值1億元以上，及每年提供近500人的就業機會，未來結合客家音樂村及交通轉運站的興闢，可望活絡溪南地區經濟。

    新竹縣政府與財政部國有財產署攜手合作，針對閒置多年的竹東鎮仁愛段688地號國有土地，以設定地上權方式辦理招商，規劃作為輕旅館、醫療、休閒服務使用，最遲將在12月正式招商。（竹縣府提供）

    新竹縣政府與財政部國有財產署攜手合作，針對閒置多年的竹東鎮仁愛段688地號國有土地，以設定地上權方式辦理招商，規劃作為輕旅館、醫療、休閒服務使用，最遲將在12月正式招商。（竹縣府提供）

    「守護竹東林場宿舍保存行動」聯盟發起人之一的葉日嘉表示，這塊地是日治時期竹東林場宿舍群中的高階官舍所在地，應該要和周邊尚存的日式木造林務局老宿舍，用同屬一個聚落的概念設法整體保存。（記者廖雪茹攝）

    「守護竹東林場宿舍保存行動」聯盟發起人之一的葉日嘉表示，這塊地是日治時期竹東林場宿舍群中的高階官舍所在地，應該要和周邊尚存的日式木造林務局老宿舍，用同屬一個聚落的概念設法整體保存。（記者廖雪茹攝）

    由國有財產署經管的竹東鎮仁愛段688地號，鄰近火車站及市場，位於竹東精華地區，生活機能完整。（記者廖雪茹攝）

    由國有財產署經管的竹東鎮仁愛段688地號，鄰近火車站及市場，位於竹東精華地區，生活機能完整。（記者廖雪茹攝）

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