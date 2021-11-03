竹縣府前進ITF台北國際旅展 推出多項優惠

拚觀光，新竹縣政府推出「新竹走走」，號召來客到境內走跳，也將在本週五登場的ITF旅展上推出新竹縣主題館，加深國內外旅人的印象。（記者黃美珠攝）

2021/11/03 17:19

〔記者黃美珠／竹縣報導〕今年的「ITF台北國際旅展」週五（5日）起連續4天在台北南港展覽館登場，新竹縣這次用「竹縣好好玩」設立主題館，邀集縣內遊樂園、休閒農業區以及伴手禮業者一起推出多項旅展限定的好康。而配合ITF，縣府也推出「新竹走走」這個旅遊品牌，挑選關西、北埔這2條魅力路線，號召全國遊客去走走，即日起透過委外的「島內散步」網站受理報名，或洽02-25561798。

縣府交通旅遊處表示，新竹縣的休閒觀光產業今年被武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情重創，縣府為了振興境內觀光旅遊經濟，在縣長楊文科上任後首度參加台北國際旅展，以爭取消費者的青睞。

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包含小叮噹科學主題樂園、綠世界生態農場等提供優惠門票和住宿券。另，在新竹縣主題館使用五倍券消費滿500元就可抽獎，還有機會把高級渡假村住宿券、遊樂園門票以及優質的伴手禮免費帶回家。

此外，縣府也推出「新竹走走」，委外規劃關西、北埔兩條魅力路線提供全國民眾選擇旅遊。出遊的時間選定在11、12月間，每月各有8個梯次，每梯次15人。

關西主要帶著大家去關西的茶園走走，看看散發著古樸之美的縣定古蹟東安古橋、歷史建築羅屋書院等。北埔則去逛老街、暢遊有「黃金水鄉」之稱的南埔社區。

交旅處表示，新竹縣這次參與的業者有：新埔大墩山休閒農業區、五峰和平部落休閒農業區、尖石那羅灣休閒農業區，以及哈客愛養生擂茶、噹好吃鹹豬肉、蜂蜜先生、姜太公柿餅、綠世界生態農場、小叮噹科學主題樂園等。

配合旅展，新竹縣的業者展現出最大的誠意，像是小叮噹推出水陸雪暢玩門票只要280元，生活大師會館雙人住宿券原本超過2800元的，旅展期間2000元有找。綠世界原價破750元的雙人套票，旅展限定優惠600元有找。

另外，縣府把「今晚住竹縣 現領滿竹券」的五倍券加碼優惠也帶入ITF，強調從即日起到今年12月31日期間入住竹縣的合作旅宿店家，使用紙本振興五倍券付住宿費1000元以上，最高可以獲得600元住宿費的折抵，還可領到600元的「滿竹券」，直接在新竹縣各商圈的合作商家內消費，等於在新竹縣花1000元享受2200元的好康。

新竹縣政府拚觀光商機，11、12月推出「新竹走走」的品牌，邀請全國民眾到關西、北埔2個鄉鎮欣賞竹縣的田園風光。（記者黃美珠攝）

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